fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kosta Runjaić i Josue

Runjaić wychwala Josue

Legia Warszawa w kwietniu 2024 roku pożegnała Kostę Runjaicia, uznając, że ta współpraca nie ma już sensu. Wspólnie z trenerem klub sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski. Od lipca Niemiec odpowiada natomiast za wyniki włoskiego Udinese, gdzie radzi sobie imponująco. Jego zespół punktuje na niezłym poziomie i zajmuje dziesiątą lokatę w tabeli Serie A.

Runjaić liczył, że zdobędzie w Legii mistrzostwo Polski, a moment zwolnienia był dla niego zaskoczeniem. W programie Foot Truck wspomina również współpracę z Josue, który był znany z kontrowersyjnych zachowań. Kibice go jednak uwielbiali, gdyż na boisku prezentował się znakomicie. Mimo dużej jakości, Legia rozstała się z nim po sezonie 2023/2024, nie przedłużając wygasającej umowy.

Zobacz również: “Zachowanie Goncalo Feio było bardzo niesmaczne”

Niemiecki szkoleniowiec potwierdza, że Josue nie był łatwy do prowadzenia. Nie odbiera mu jednak fantastycznych umiejętności, które wielokrotnie ratowały Legię. Biorąc pod uwagę wyłącznie kwestie sportowe, to jedna z największych gwiazd ekipy ze stolicy ostatnich lat.

– Wiem, że ten temat ciągnie się za mną od blisko dwóch lat. Josué kontra polscy piłkarze. To zawodnik, który polaryzuje, ale ostatecznie był jednym z najlepszych piłkarzy Legii w ostatnich trzech latach. Odrzucając emocje i kwestie pozasportowe, spójrzmy na jego liczby. One są szalone. Czasami on mnie też doprowadzał do szaleństwa swoją grą, ale na końcu miał na nią olbrzymi wpływ. Mówiłem czasami, że potrzebujemy więcej takich piłkarzy jak Josué na innych pozycjach. On był fantastyczny – przekonuje szkoleniowiec klubu Serie A.