Kosecki krytykuje Feio

Legia Warszawa zaliczyła niespodziewaną porażkę w 22. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Wojskowi przegrali 1:3 z Radomiakiem Radom, a jednym z głównych bohaterów tego spotkania był Goncalo Feio. W trakcie meczu trener stołecznej ekipy obejrzał czerwoną kartkę i został wyrzucony na trybuny. Dla jego drużyny była to już druga porażka w czterech tegorocznych starciach.

Postawa Portugalczyka budzi skrajne emocje. Jego sposób zachowania i prowadzenia zespołu nie zjednują mu fanów. W obozie, który niekoniecznie sympatyzuje zFeio, bez wątpienia znalazł się Roman Kosecki. Były zawodnik Legii, który gościem Cafe Futbol na kanale Polsat Sport, zwrócił się do trenera Wojskowych:

– Goncalo, weź ty się człowieku trochę w głowę walnij i się zastanów gdzie ty jesteś. Weź się do roboty i tę drużynę ułóż, bo mamy za chwilę puchary i graj o mistrzostwo. Ja, jako legionista, bym cię bardzo o to prosił. A właścicieli klubu – weźcie człowieka do pokoju i porozmawiajcie z nim trochę. Kibicom mówię “panowie, kibicujmy naszej druzynie do końca”. A nie, że robimy protesty i tak dalej. Oczywiście, mamy swoje problemy, ale rozwiążmy je w naszym gronie. Nie brońcie człowieka, który robi straszną burdę w tym naszym klubie. Nie mogę tego znieść – mówił Kosecki.

– Dlatego Goncalo, niech się weźmie i weźmie konsekwentnie to, co robi, niech się wszyscy temu przyjrzą. Bo nie ma tak, że “ja nie, ja nie biorę odpowiedzialności, ja nie mam piłkarzy”. Właśnie to jest ten trener, który mówi “ja nie mam zawodników, kupcie mi Cristiano Ronaldo, Messiego mi sprowadźcie”. Masz, prowadź, odpowiadasz za tę drużynę. “Jeżeli ja tu jestem problemem, to mogę odejść”. No to odejdź – zakończył 69-krotny reprezentant Polski.