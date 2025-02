Korona Kielce zmieni właściciela. Podjęto ważną decyzję

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona Kielce na sprzedaż

Korona Kielce walczy o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Zespół Jacka Zielińskiego rozpoczął rok od odniesienia dwóch zwycięstw oraz dwóch remisów w lidze. Obecnie zajmuje 11. miejsce, a w najbliższą sobotę (1 marca) zmierzy się ze Stalą Mielec w 23. kolejce.

Miasto od dłuższego czasu szukało nowego inwestora. Wszystko wskazuje na to, że klub z woj. świętokrzyskiego wkrótce będzie miał nowego właściciela. Agata Wojda powiedziała w czwartek, że zarekomenduje radnym sprzedaż Korony spółce Korona Forever, należącej do Łukasza Maciejczyka. Decyzja ma zostać przedstawiona na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, której wniosek o zwołanie zostanie złożony w piątek.

– Na moją decyzję wpłynęły dwa kluczowe elementy. Jeden z nich to większość w Radzie Miasta, a wszystko wskazuje, że taką uzyskałby Łukasz Maciejczyk. Drugi element to takie same społeczne oczekiwania zarówno kibiców, jak i opinii publicznej – przekazała prezydentka Kielce, cytowana w “TVP Kielce”.

– Ccemy ten proces zakończyć najszybciej jak to możliwe. Przede wszystkim dlatego, że kasa Korony Kielce zaczyna świecić pustkami. A bez zakończenia tego procesu wrócimy do tego, co było – dodała.