Korona Kielce wygrywa w Radomiu. Obrońca skończył w szpitalu

09:52, 14. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Echo Dnia

Korona Kielce odniosła ważne zwycięstwo nad Radomiak Radom (2:0) w Ekstraklasie. Po meczu do szpitala trafił Konstantinos Sotiriou, który doznał kontuzji oka - informuje "Echo Dnia".

Jacek Zieliński
Obserwuj nas w
Pressfocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Kontuzja Konstantinosa Sotiriou w meczu z Radomiakiem

Korona Kielce wygrała drugi mecz rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Na inaugurację 21. kolejki piłkarze Jacka Zielińskiego ograli Radomiaka Radom (2:0) na stadionie im. Braci Czachorów. Bramki dla Żółto-Czerwonych zdobyli Wiktor Długosz oraz Marcel Pięczek.

Po meczu doszło jednak do kontrowersji i skandalu. Najbardziej ucierpiał dyrektor marketingu i komunikacji klubu, Michał Siejak, który został trafiony butelką w głowę. Władze rozgrywek szykują poważne kary za wywołaną awanturę.

Podczas konferencji prasowej trener Zieliński ujawnił, że problemy zdrowotne ma Konstantinos Sotiriou. Cypryjski obrońca, filar kieleckiego klubu, doznał kontuzji oka. – Po meczu wygląda to źle. Pojedzie do szpitala. W ferworze walki gracz Radomiaka włożył mu palec w oko. Poszła krew. On wszedł i dokończył spotkanie. Teraz ma problemy z widzeniem. Musi przejść badania – powiedział szkoleniowiec, cytowany przez „Echo Dnia”.

Sotiriou w trwającym sezonie rozegrał 20 meczów, strzelając cztery gole i notując jedną asystę. Obecnie Korona zajmuje szóste miejsce w tabeli, tracąc trzy punkty do ligowego podium. Kielczanie w niedzielę, 22 lutego o godzinie 17:30, zmierzą się z Lech Poznań na Exbud Arenie.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź