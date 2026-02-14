Korona Kielce wygrywa w Radomiu. Obrońca skończył w szpitalu

Korona Kielce odniosła ważne zwycięstwo nad Radomiak Radom (2:0) w Ekstraklasie. Po meczu do szpitala trafił Konstantinos Sotiriou, który doznał kontuzji oka - informuje "Echo Dnia".

Pressfocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Kontuzja Konstantinosa Sotiriou w meczu z Radomiakiem

Korona Kielce wygrała drugi mecz rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie. Na inaugurację 21. kolejki piłkarze Jacka Zielińskiego ograli Radomiaka Radom (2:0) na stadionie im. Braci Czachorów. Bramki dla Żółto-Czerwonych zdobyli Wiktor Długosz oraz Marcel Pięczek.

Po meczu doszło jednak do kontrowersji i skandalu. Najbardziej ucierpiał dyrektor marketingu i komunikacji klubu, Michał Siejak, który został trafiony butelką w głowę. Władze rozgrywek szykują poważne kary za wywołaną awanturę.

Podczas konferencji prasowej trener Zieliński ujawnił, że problemy zdrowotne ma Konstantinos Sotiriou. Cypryjski obrońca, filar kieleckiego klubu, doznał kontuzji oka. – Po meczu wygląda to źle. Pojedzie do szpitala. W ferworze walki gracz Radomiaka włożył mu palec w oko. Poszła krew. On wszedł i dokończył spotkanie. Teraz ma problemy z widzeniem. Musi przejść badania – powiedział szkoleniowiec, cytowany przez „Echo Dnia”.

Sotiriou w trwającym sezonie rozegrał 20 meczów, strzelając cztery gole i notując jedną asystę. Obecnie Korona zajmuje szóste miejsce w tabeli, tracąc trzy punkty do ligowego podium. Kielczanie w niedzielę, 22 lutego o godzinie 17:30, zmierzą się z Lech Poznań na Exbud Arenie.