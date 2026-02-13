Korona Kielce wygrała w Świętej Wojnie. Radomiak bez argumentów [WIDEO]

19:59, 13. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Korona Kielce pokonała w wyjazdowym meczu Radomiaka Radom (2:0) w Ekstraklasie. Bramki dla gości zdobyli Wiktor Długosz i Marcel Pięczek. Czerwoną kartkę otrzymał trener Goncalo Feio.

Radomiak Radom - Korona Kielce
Pressfocus Na zdjęciu: Radomiak Radom - Korona Kielce

Wyjazdowy triumf Korony, czerwona kartka Goncalo Feio

Radomiak Radom na inaugurację 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmował Koronę Kielce. Zieloni w pierwszym meczu rundy wiosennej zremisowali z Rakowem Częstochowa (0:0). Radomianie znakomicie spisują się na własnym stadionie, na którym przegrali tylko raz w tym sezonie.

Tym razem Radomiak chciał się zrewanżować Koronie za sierpniową porażkę (0:3) w Kielcach. Zimą do zespołu trenera Jacek Zieliński dołączył Mariusz Stępiński, który zapewnił drużynie triumf nad Legia Warszawa (2:1) przy Łazienkowskiej. W poprzedniej serii spotkań Kielczanie rozczarowali, przegrywając u siebie z Zagłębie Lubin (1:2) po dwóch golach straconych w końcówce meczu.

W 8. minucie spotkania fatalny błąd popełnił Filip Majchrowicz. Bramkarz źle podał piłkę do partnera z drużyny, a sytuację błyskawicznie wykorzystał Wiktor Długosz, pewnie umieszczając futbolówkę w siatce. Dla pomocnika było to pierwsze ligowe trafienie od września.

Korona nie zamierzała poprzestać na jednym golu i w 33. minucie podwyższyła prowadzenie. Po wrzutce z autu piłka trafiła do Konstantinosa Sotiriou, który precyzyjnie zagrał głową do Marcela Pięczka. Defensor pewnym strzałem pokonał bramkarza rywali. Jeszcze przed przerwą czerwona kartkę obejrzał Goncalo Feio i został odesłany na trybuny.

Korona zdołała utrzymać prowadzenie do końcowego gwizdka i zdobyła pełną pulę w Radomiu. Piłkarze Zielińskiego wskoczyli tym samym na 6. miejsce w tabeli Ekstraklasy, a w kolejny weekend zmierzą się z Lechem Poznań. Radomianie natomiast w następnej serii spotkań wybiorą się do Białegostoku na mecz z Jagiellonią.

Radomiak Radom – Korona Kielce 0:2 (0:2)

0:1 Wiktor Długosz 8′

0:2 Marcel Pięczek 33′

