Korona Kielce przygotowuje ofertę. Skrzydłowy łączony z klubem Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Villiam Granath na celowniku Korony

Korona Kielce latem tego roku przeszła prawdziwą rewolucję kadrową. Zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego spisuje się znakomicie i obecnie zajmuje 6. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy, a do tego awansował do 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski, pokonując Znicz Pruszków (3:0).

Jedną z kluczowych postaci drużyny jest Dawid Błanik, który w trwającym sezonie zdobył pięć bramek i zanotował jedną asystę. Jak informuje Sportbladet.de, Korona przygotowuje ofertę kontraktową dla Villiama Granatha, skrzydłowego Halmstads BK. 27-letni Szwed ma ważny kontrakt jedynie do końca grudnia 2025 roku, dzięki czemu już wkrótce może być dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Granath wciąż nie podjął decyzji, czy pozostanie w Szwecji, czy spróbuje sił w nowym otoczeniu. W obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył trzy bramki i dorzucił trzy asysty. Szwed może występować nie tylko na skrzydle, ale również w roli napastnika. Jego wszechstronność sprawia, że jest atrakcyjnym celem transferowym.

Według serwisu Transfermarkt.de, wartość zawodnika szacowana jest na 400 tysięcy euro. Granath dołączył do Halmstads BK w 2023 roku z Skovde AIK. Łącznie w szwedzkiej ekstraklasie rozegrał 67 meczów i strzelił sześć goli.