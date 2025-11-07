Korona Kielce przedłużyła umowę z czołowym graczem PKO Ekstraklasy

Korona Kielce w tym sezonie radzi sobie dość dobrze. Właściwie można powiedzieć, że jest rewelacją ligi. Jednym z gwiazdorów jest Wiktor Długosz, który teraz przedłużył umowę z klubem.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona przedłużyła umowę z Wiktorem Długoszem

Korona Kielce w tym sezonie PKO Ekstraklasy radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie należy pewnie nawet powiedzieć o tym, że ekipa Jacka Zielińskiego jest jedną z rewelacji ligi. Do tej pory udało im się uzbierać 20 punktów, co po 14 meczach daje im 6. miejsce w tabeli. Aktualnie ich strata do pierwszej trójki to tylko cztery punkty. Wydaje się więc, że jeśli tylko utrzymają tak dobrą formę, to w tym sezonie powalczą o grę w strefie dającej prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów.

Niemniej z pewnością nie byłoby wielu tych punktów, gdyby nie dobra gra kilku graczy Korony. Jednym z nich jest Wiktor Długosz, który w tym sezonie jest gwiazdą nie tylko kielczan, ale i całej PKO Ekstraklasy. Z tego też powodu kibice Scyzorów mogą być zadowoleni z informacji, którą przekazał klub. Wiktor Długosz mianowicie przedłużył swój kontrakt z zespołem do końca czerwca 2028 roku.

– Bardzo się cieszę, że moja przygoda z Koroną może dalej trwać. Jestem dumny, że jestem z Kielc i że mogę dalej reprezentować Koronę. To ogromna satysfakcja – powiedział 25-latek cytowany przez oficjalną stronę klubu.

W tym sezonie skrzydłowy rozegrał dziewięć spotkań i zdobył w nich dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Wychowanek Korony jednak nabawił się kontuzji podczas wrześniowego meczu z Lechią, a obecnie jest coraz bliżej powrotu do gry.

