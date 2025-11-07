Bruk-Bet Termalica po awansie do PKO BP Ekstraklasy obniżyła loty. Według informacji portalu Meczyki.pl w klubie możliwe są zmiany w pionie sportowym. Może się to wiązać z dużym powrotem.

Jacek Bednarz może zakotwiczyć w Bruk-Becie Termalice

Bruk-Bet Termalica ostatnio nie rozpieszcza swoich kibiców. Beniaminek PKO BP Ekstraklasy plasuje się aktualnie w strefie spadkowej, mając tylko 10 punktów na koncie. Do bezpiecznej strefy drużyna traci pięć oczek. Tymczasem możliwe są duże zmiany w pionie sportowym. Wieści w tej sprawie przekazały Meczyki.pl.

Źródło podało, że wkrótce sternicy Słoni mogą zatrudnić nowego dyrektora sportowego. Wybór miał paść na Jacka Bednarza, który w przeszłości pracował już w tej roli w kilku klubach. Między innymi w Legii Warszawa, Wiśle Kraków czy Piaście Gliwice.

Ostatnio natomiast były piłkarz wrócił do pracy w roli eksperta telewizyjnego. Został zatrudniony przez stację CANAL+ Sport. Bednarz nie tylko był współkomentatorem poszczególnych spotkań, ale brał też udział w magazynach Liga+ i Liga+ Extra, relacjonujących wydarzenia z boisk PKO BP Ekstraklasy.

Tymczasem już w niedzielę Bruk-Bet Termalikę czeka trudne wyzwanie. Drużyna prowadzona przez Marcina Brosza zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. Ogólnie w tym roku Słonie rozegrają jeszcze cztery mecze przed zimową przerwą. Na drodze Bruk-Bet Termaliki staną jeszcze takie ekipy jak Arka Gdynia, Lechia Gdańsk oraz Cracovia.

Do ligowego grania po przerwie niecieczanie wrócą pod koniec stycznia. Wówczas zagrają u siebie z Cracovią.

