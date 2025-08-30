Korona Kielce przedłużyła serię. Cztery gole w Niecieczy [WIDEO]

Bruk-Bet bez szans. Korona triumfuje na wyjeździe
W sobotnie popołudnie Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzył się u siebie z Koroną Kielce w ramach 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tym spotkaniem obie drużyny zgromadziły po osiem punktów, co zapowiadało wyrównane starcie. W ostatnich tygodniach lepiej prezentuje się zespół Jacka Zielińskiego, który nie przegrał żadnego z ostatnich czterech spotkań.
Szczególnie błyszczy Dawid Błanik, który w meczu z Radomiakiem zdobył dublet, a w starciu z Lechem Poznań (1:1) poprowadził drużynę do sensacyjnego remisu. Z kolei beniaminek z Niecieczy po efektownym zwycięstwie w inauguracji sezonu nad Jagiellonią Białystok (4:0), w kolejnych meczach miał problemy ze stabilizacją formy i nie potrafił utrzymać wysokiego poziomu gry.
Już w 8. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po trafieniu Damiana Hilbrychta, który strzelił premierowego na poziomie polskiej ekstraklasy. Przy bramce asystował Hiszpan Mini, sprowadzony latem z Cartageny.
Po przerwie Żółto-Czerwoni szybko odrobili straty. Najpierw do siatki trafił Dawid Błanik, któremu asystował Marcel Pięczek. Chwilę później na listę strzelców wpisał się Bartłomiej Smolarczyk, który w wyjściowym składzie zastąpił Jakuba Budnickiego na prawej stronie obrony.
W 68. minucie wynik spotkania ustalił Konrad Matuszewski, który z bliskiej odległości wykorzystał dobitkę po strzale Dawida Błanika i pokonał Miłosza Mleczko. Dzięki wygranej w Niecieczy Korona zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 11 punktów i po przerwie reprezentacyjnej podejmie Pogoń Szczecin w 8. kolejce. Z kolei Bruk-Bet za dwa tygodnie zagra w Lublinie z Motorem.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Korona Kielce 1:3 (1:0)
1:0 Damian Hilbrycht 8′
1:1 Dawid Błanik 47′
1:2 Bartłomiej Smolarczyk 52′
1:3 Konrad Matuszewski 68′