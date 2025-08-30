Korona Kielce przedłużyła serię. Cztery gole w Niecieczy [WIDEO]

Korona Kielce pokonała na wyjeździe Bruk-Bet Termalikę (3:1) w 7. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni dzięki zwycięstwu awansowali na czwarte miejsce w tabeli.

PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Bruk-Bet bez szans. Korona triumfuje na wyjeździe

W sobotnie popołudnie Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzył się u siebie z Koroną Kielce w ramach 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tym spotkaniem obie drużyny zgromadziły po osiem punktów, co zapowiadało wyrównane starcie. W ostatnich tygodniach lepiej prezentuje się zespół Jacka Zielińskiego, który nie przegrał żadnego z ostatnich czterech spotkań.

Szczególnie błyszczy Dawid Błanik, który w meczu z Radomiakiem zdobył dublet, a w starciu z Lechem Poznań (1:1) poprowadził drużynę do sensacyjnego remisu. Z kolei beniaminek z Niecieczy po efektownym zwycięstwie w inauguracji sezonu nad Jagiellonią Białystok (4:0), w kolejnych meczach miał problemy ze stabilizacją formy i nie potrafił utrzymać wysokiego poziomu gry.

Już w 8. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie po trafieniu Damiana Hilbrychta, który strzelił premierowego na poziomie polskiej ekstraklasy. Przy bramce asystował Hiszpan Mini, sprowadzony latem z Cartageny.

Po przerwie Żółto-Czerwoni szybko odrobili straty. Najpierw do siatki trafił Dawid Błanik, któremu asystował Marcel Pięczek. Chwilę później na listę strzelców wpisał się Bartłomiej Smolarczyk, który w wyjściowym składzie zastąpił Jakuba Budnickiego na prawej stronie obrony.

W 68. minucie wynik spotkania ustalił Konrad Matuszewski, który z bliskiej odległości wykorzystał dobitkę po strzale Dawida Błanika i pokonał Miłosza Mleczko. Dzięki wygranej w Niecieczy Korona zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 11 punktów i po przerwie reprezentacyjnej podejmie Pogoń Szczecin w 8. kolejce. Z kolei Bruk-Bet za dwa tygodnie zagra w Lublinie z Motorem.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Korona Kielce 1:3 (1:0)

1:0 Damian Hilbrycht 8′

1:1 Dawid Błanik 47′

1:2 Bartłomiej Smolarczyk 52′

1:3 Konrad Matuszewski 68′