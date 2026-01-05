Korona Kielce poleciała do Turcji bez gwiazdora. Pomocnik przeszedł zabieg

Korona Kielce rozpoczęła zimowe zgrupowanie w Turcji. Z drużyną nie poleciał Dawid Błanik, który z powodu kontuzji palca u ręki musiał przejść zabieg.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Dawid Błanik został w Polsce

Korona Kielce ma za sobą solidną rundę jesienną w PKO BP Ekstraklasie. Zespół prowadzony przez Jacka Zielińskiego zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów. Znacznie gorzej Żółto-Czerwonym poszło w krajowym pucharze. Dużym rozczarowaniem była porażka z drugoligową Chojniczanką Chojnice w 1/8 finału STS Pucharu Polski, która oznaczała przedwczesne pożegnanie się z rozgrywkami.

Zimą do drużyny dołączył już Mariusz Stępiński, którego sprowadzono z cypryjskiej Omonii Nikozja. Czterokrotny reprezentant Polski ma wzmocnić ofensywę zespołu i być gwarancją bramek w drugiej części kampanii. Kielczanie do rundy wiosennej będą przygotowywać się podczas zgrupowania w Turcji.

Wiadomo już jednak, że przez kilka pierwszych dni nieobecny będzie Dawid Błanik. Jak poinformował klub, 28-letni pomocnik doznał złamania palca u ręki. Kontuzja okazała się na tyle poważna, że konieczne było przeprowadzenie zabiegu medycznego. Zgodnie z komunikatem Korony, Błanik ma dołączyć do zespołu po kilku dniach, gdy jego stan zdrowia pozwoli na bezpieczny powrót do treningów i podróż do Turcji.

W trwającym sezonie pomocnik jest jedną z kluczowych postaci drużyny. W 16 rozegranych spotkaniach zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty. Kontrakt Błanika z Koroną obowiązuje do czerwca 2028 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon. Pierwszy mecz rundy wiosennej Kielczanie rozegrają 1 lutego, kiedy to zmierzą się na wyjeździe z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej w ramach 19. kolejki Ekstraklasy.