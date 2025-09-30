Korona Kielce we wtorek przygotowała swoim kibicom niespodziankę. Klub poinformował o przedłużeniu umowy z Dawidem Błanikiem. Nowa umowa gwiazdy drużyny będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Oficjalnie: Dawid Błanik przedłużył kontrakt z Koroną Kielce

Korona Kielce niewątpliwie jest okryciem tej części sezonu PKO Ekstraklasy. Podopieczni Jacka Zielińskiego spisują się doskonale i obecnie zajmują trzecią lokatę w ligowej tabeli. Kluczowym graczem popularnych Scyzoryków jest Dawid Błanik. 28-latek zdradził nawet, że jego marzeniem jest powołanie do reprezentacji Polski. Zawodnik jednak ostatnio nabawił się kontuzji.

Tymczasem Korona Kielce przekazała swoim kibicom bardzo dobre informacje w sprawie Dawida Błanika. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony przekazał, że przedłużył kontrakt z 28-letnim skrzydłowym. Nowa umowa zawodnika będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku.

– Bardzo się cieszę, że przedłużyłem kontrakt z Koroną Kielce. Mam nadzieję, że nie tylko ja, ale i cały Klub będzie się dalej rozwijał tak jak w ostatnim czasie. Wierzę, że razem napiszemy piękną historię – powiedział piłkarz po podpisaniu nowego kontraktu.

Dawid Błanik jest związany od 2021 roku z Koroną Kielce. 28-latek długo czekał, żeby stać się gwiazdą zespołu. W obecnym sezonie skrzydłowy rozegrał 10 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy. W tym czasie udało mu się pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.