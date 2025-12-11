Korona Kielce chce pomocnika. Poluje na zawodnika ligowego rywala

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Kamil Jakubczyk w kręgu zainteresowań Korony

Korona Kielce zakończyła rundę jesienną PKO BP Ekstraklasy na 9. miejscu w tabeli. Sporym rozczarowaniem dla klubu była grudniowa porażka z drugoligową Chojniczanką Chojnice w 1/8 finału STS Pucharu Polski. Przed przerwą zimową Żółto-Czerwoni zremisowali u siebie z liderem Wisłą Płock (1:1). Drużyna wciąż potrzebuje wzmocnień w środku pola, co stało się priorytetem dla władz klubu.

Według informacji podanych przez Kamila Bętkowskiego, na celowniku kieleckiego klubu znajduje się Kamil Jakubczyk, który reprezentuje barwy Arki Gdynia. 21-letni pomocnik w pierwszej części sezonu w barwach beniaminka rozegrał 19 meczów, zdobywając trzy bramki i dorzucając jedną asystę. Do Arki dołączył latem 2024 roku z Pogoni Szczecin, a w listopadzie zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 21 pod wodzą Jerzego Brzęczka.

Jakubczyk rozwija się bardzo dynamicznie, a władze Arki doskonale zdają sobie z tego sprawę. Mimo zainteresowania ze strony Korony, na ten moment klub nie zamierza sprzedawać swojego młodego pomocnika. Jakubczyk jest jednym z kluczowych zawodników zespołu, a jego zatrzymanie w składzie jest priorytetem, zwłaszcza w kontekście walki o utrzymanie w Ekstraklasie.

Kielczanie w pierwszym meczu po zimowej przerwie zagrają z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej w 19. kolejce Ekstraklasy. Wiele wskazuje na to, że nowym trenerem Wojskowych do tego czasu będzie Marek Papszun, który ma rozstać się z Rakowem Częstochowa.