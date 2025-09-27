Korona Kielce błyszczy w Ekstraklasie. Show Wiktora Długosza [WIDEO]

Dublet Wiktora Długosza, cenny trumf Korony
Korona Kielce w sobotę podejmowała Lechię Gdańsk w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni świetnie spisują się w obecnym sezonie pod wodzą Jacka Zielińskiego. Notują serię ośmiu spotkań bez porażki i dzięki temu znajdują się w ścisłej czołówce tabeli. W zespole błyszczy zwłaszcza Dawid Błanik z pięcioma trafieniami jest najlepszym strzelcem.
Biało-Zieloni natomiast rozpoczęła rozgrywki z pięcioma ujemnymi punktami, ale szybko odrobili straty. Zespół Johna Carvera wygrał trzy z czterech ostatnich meczów i wydostali się z ostatniego miejsca w tabeli.
Już w 16. minucie meczu Marcel Pięczek posłał precyzyjne dośrodkowanie w pole karne, a Wiktor Długosz otworzył wynik spotkania. Dla 25-letniego pomocnika był to pierwszy gol w tym sezonie. Co ciekawe, Długosz ma patent na drużynę z Trójmiasta. W poprzednich rozgrywkach dwukrotnie trafiał do siatki gdańszczan.
Długosz w 51. minucie po raz drugi tego dnia wpisał się na listę strzelców. Tym razem Dawid Błanik zanotował asystę z rzutu rożnego. Dziesięć minut blisko kontaktowego gola był Camilo Mena, ale jego uderzenie wylądowało na słupku gospodarzy. Lechia kończyła mecz w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę obejrzał Miłosz Kałahur. Wynik ustalił w 87. minucie Martin Remacle, a chwilę wcześniej z groźnym urazem boisko opuszczał Długosz.
W następnej serii gier kielczanie wybiorą się do Białegostoku, by zmierzyć się z Jagiellonią. Z kolei gdańszczanie kolejnych punktów ligowych poszukają w domowym starciu z Wisłą Płock.
Korona Kielce – Lechia Gdańsk 3:0 (1:0)
1:0 Wiktor Długosz 16′
2:0 Wiktor Długosz 51′
3:0 Martin Remacle 87′