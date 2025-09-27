Korona Kielce błyszczy w Ekstraklasie. Show Wiktora Długosza [WIDEO]

Korona Kielce pokonała u siebie Lechię Gdańsk (3:0) w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Wiktor Długosz, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce

Dublet Wiktora Długosza, cenny trumf Korony

Korona Kielce w sobotę podejmowała Lechię Gdańsk w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni świetnie spisują się w obecnym sezonie pod wodzą Jacka Zielińskiego. Notują serię ośmiu spotkań bez porażki i dzięki temu znajdują się w ścisłej czołówce tabeli. W zespole błyszczy zwłaszcza Dawid Błanik z pięcioma trafieniami jest najlepszym strzelcem.

Biało-Zieloni natomiast rozpoczęła rozgrywki z pięcioma ujemnymi punktami, ale szybko odrobili straty. Zespół Johna Carvera wygrał trzy z czterech ostatnich meczów i wydostali się z ostatniego miejsca w tabeli.

Już w 16. minucie meczu Marcel Pięczek posłał precyzyjne dośrodkowanie w pole karne, a Wiktor Długosz otworzył wynik spotkania. Dla 25-letniego pomocnika był to pierwszy gol w tym sezonie. Co ciekawe, Długosz ma patent na drużynę z Trójmiasta. W poprzednich rozgrywkach dwukrotnie trafiał do siatki gdańszczan.

Wiktor Długosz trafia do siatki po dobrym dośrodkowaniu Marcela Pięczka i Korona prowadzi z Lechią! ⚽



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/25ACS89TAw — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 27, 2025

Długosz w 51. minucie po raz drugi tego dnia wpisał się na listę strzelców. Tym razem Dawid Błanik zanotował asystę z rzutu rożnego. Dziesięć minut blisko kontaktowego gola był Camilo Mena, ale jego uderzenie wylądowało na słupku gospodarzy. Lechia kończyła mecz w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę obejrzał Miłosz Kałahur. Wynik ustalił w 87. minucie Martin Remacle, a chwilę wcześniej z groźnym urazem boisko opuszczał Długosz.

DUBLET DŁUGOSZA! ✌️⚽ Fantastycznie złożył się do tego strzału zawodnik Korony! 🔥 Gospodarze prowadzą 2:0!



📺 Transmisja meczu z Lechią w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/QoAxne177t — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 27, 2025

W następnej serii gier kielczanie wybiorą się do Białegostoku, by zmierzyć się z Jagiellonią. Z kolei gdańszczanie kolejnych punktów ligowych poszukają w domowym starciu z Wisłą Płock.

Korona Kielce – Lechia Gdańsk 3:0 (1:0)

1:0 Wiktor Długosz 16′

2:0 Wiktor Długosz 51′

3:0 Martin Remacle 87′