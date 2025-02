Kobylak przeszedł zabieg. Legia wydała komunikat ws. bramkarza

Gabriel Kobylak pomyślnie przeszedł zabieg stawu kolanowego. Legia Warszawa poinformowała w mediach społecznościowych, że bramkarz będzie niedostępny przez ok. 6-8 tygodni.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Kobylak

Przerwa w treningach Kobylaka potrwa ok. 6-8 tygodni

Legia Warszawa przed startem rundy wiosennej w PKO BP Ekstraklasie mocno namieszała na pozycji bramkarza. Do tej pory pierwszym wyborem między słupkami był Kacper Tobiasz. Natomiast przed pierwszym meczem z Koroną Kielce decyzją Goncalo Feio w bramce doszło do zmian. Miejsce w wyjściowej jedenastce wywalczył Gabriel Kobylak.

Kobylak grą w pierwszym składzie Legii długo się nie nacieszył, ponieważ w następnym spotkaniu bronił zupełnie nowy bramkarz. Wojskowi na zasadzie wypożyczenia sprowadzili Vladana Kovacevicia. Serb z miejsca stał się “jedynką” i wystąpił w trzech kolejnych meczach. W związku z tym hierarchia między słupkami wyglądała w sposób następujący: Kovacević, Tobiasz, Kobylak.

Zobacz wideo: Co najbardziej swędzi kibiców Legii?

Wypożyczenie byłego golkipera Rakowa dało do zrozumienia, że Kobylak nie będzie mieć zbyt wielu okazji na grę w Legii. Dlatego 23-latek postanowił skupić się na swoim zdrowiu i doprowadzeniu kolana do pełnej sprawności. Wychowanek Karpaty Krosno poddał się zabiegowi, a Legia we wtorek rano przekazała, ile potrwa przerwa bramkarza.

– Gabriel Kobylak pomyślnie przeszedł zabieg stawu kolanowego. Prognozowana przerwa w treningach naszego bramkarza potrwa 6-8 tygodni – zakomunikowała Legia Warszawa.

Kto powinien być "jedynką" Legii Warszawa? Kacper Tobiasz

Vladan Kovacevic

Gabriel Kobylak Kacper Tobiasz 0%

Vladan Kovacevic 100%

Gabriel Kobylak 0% 1+ Votes

Kobylak w tym sezonie wystąpił w 14 meczach Legii, w których 6 razy zachował czyste konto. Do stołecznego klubu trafił w 2018 roku zasilając szeregi juniorskiego zespołu.

Podopieczni Goncalo Feio aktualnie zajmują 5. miejsce w Ekstraklasie. W ostatnim meczu przegrali na wyjeździe z Radomiakiem (1:3). Natomiast już w środę (26 lutego) zmierzą się z Jagiellonią Białystok w Pucharze Polski. Stawką będzie awans do półfinału.