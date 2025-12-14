Kibice Legii Warszawa nie wytrzymali. Dostało się Mioduskiemu

Legia Warszawa znalazła się w głębokim kryzysie. Podczas meczu przy Łazienkowskiej z Piastem Gliwice kibice dali wyraz swojemu niezadowoleniu. Z trybun w kierunku prezesa Dariusza Mioduskiego poleciały ostre wyzwiska.

PressFocus Na zdjęciu: Kibice Legii Warszawa

Trybuny uderzają w prezesa Legii

Legia Warszawa znajduje się w jednym z najtrudniejszych momentów w ostatnich latach. Stołeczny zespół nie wygrał żadnego z dziesięciu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. W październiku z klubem pożegnał się Edward Iordanescu i od tego czasu tymczasowym trenerem pozostaje Inaki Astiz.

W PKO BP Ekstraklasie Wojskowi spadli do strefy spadkowej, a każdy kolejny mecz przynosi rozczarowanie. Równie źle wyglądała przygoda Legii w Lidze Konferencji. Po serii kompromitujących porażek stało się jasne, że warszawianie nie zagrają wiosną w fazie pucharowej europejskich rozgrywek.

Nic dziwnego, że kibice Legii stracili cierpliwość. Od pierwszych minut niedzielnego meczu z Piastem Gliwice przy Łazienkowskiej trybuny dały wyraz ogromnemu niezadowoleniu z obecnej sytuacji w klubie. Głównym adresatem krytyki był prezes Dariusz Mioduski.

Z trybun skandowano ostre hasła. „On jest temu winien, on jest temu winien, wypier***** stąd powinien. Sprzedaj klub i spier*****”. Na trybunach pojawił się także wymowny transparent.„Mioduski, Legia będzie wielka, albo będzie twoja„, który najlepiej oddawał nastroje panujące wśród fanów Wojskowych.