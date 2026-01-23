Kapustka odniósł się do plotek. Taka przyszłość czeka go w Legii?!

Bartosz Kapustka w ostatnim czasie łączony był z odejściem z Legii Warszawa. Teraz jednak sam powiedział w rozmowie z "TVP Sport", że chce walczyć o pozostanie w klubie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Bartosz Kapustka mówi o przyszłości w Legii Warszawa

Legia Warszawa w tym sezonie ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Właściwie niemożliwe wydaje się zakończenie sezonu na takim miejscu, które w jakikolwiek sposób uszczęśliwiłoby kibiców. Marek Papszun jednak musi bardzo wiele elementów poprawić, bowiem miejsce w strefie spadkowej nie jest przypadkowe.

Faktem jest, że w zimowym okienku transferowym Wojskowi przeprowadzili tylko jeden transfer, bramkarza. To oznacza, że nowy szkoleniowiec przy Łazienkowskiej będzie musiał sobie radzić z tym, co do tej pory w klubie było. Większe zmiany najpewniej będą latem. Wówczas mogą one dotknąć wielu graczy. Od jakiegoś czasu mówiło się o ewentualnym odejściu Bartosza Kapustki. Środkowy pomocnik łączony był m.in. z transferem do Kazachstanu. Teraz jednak on sam odniósł się do tych spekulacji.

– Wiele razy uśmiechałem się, czytając różne informacje na mój temat w trakcie okna transferowego – zarówno te dotyczące ewentualnego odejścia, jak i mojej przyszłości w Legii […]. Skupiam się przede wszystkim na jak najlepszej pracy. Mam jeszcze pół roku kontraktu i zrobię wszystko, żeby prezentować się z jak najlepszej strony. Los tego klubu nie jest mi obojętny […]. Dam z siebie wszystko, by Legia zakończyła sezon jak najwyżej – powiedział Bartosz Kapustka w rozmowie z „TVP Sport”.

