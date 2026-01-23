Kapustka odniósł się do plotek. Taka przyszłość czeka go w Legii?!

07:50, 23. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  TVP Sport

Bartosz Kapustka w ostatnim czasie łączony był z odejściem z Legii Warszawa. Teraz jednak sam powiedział w rozmowie z "TVP Sport", że chce walczyć o pozostanie w klubie.

Bartosz Kapustka
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Bartosz Kapustka mówi o przyszłości w Legii Warszawa

Legia Warszawa w tym sezonie ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Właściwie niemożliwe wydaje się zakończenie sezonu na takim miejscu, które w jakikolwiek sposób uszczęśliwiłoby kibiców. Marek Papszun jednak musi bardzo wiele elementów poprawić, bowiem miejsce w strefie spadkowej nie jest przypadkowe.

Faktem jest, że w zimowym okienku transferowym Wojskowi przeprowadzili tylko jeden transfer, bramkarza. To oznacza, że nowy szkoleniowiec przy Łazienkowskiej będzie musiał sobie radzić z tym, co do tej pory w klubie było. Większe zmiany najpewniej będą latem. Wówczas mogą one dotknąć wielu graczy. Od jakiegoś czasu mówiło się o ewentualnym odejściu Bartosza Kapustki. Środkowy pomocnik łączony był m.in. z transferem do Kazachstanu. Teraz jednak on sam odniósł się do tych spekulacji.

POLECAMY TAKŻE

Michał Żewłakow
Legia chciała bramkarza Arsenalu! Żewłakow ujawnia
Marek Papszun
To największa bolączka Legii. Papszun pracuje nad poprawą
Kamil Piątkowski
Legia dostała jasny sygnał. Piątkowski przekazał decyzję ws. przyszłości

– Wiele razy uśmiechałem się, czytając różne informacje na mój temat w trakcie okna transferowego – zarówno te dotyczące ewentualnego odejścia, jak i mojej przyszłości w Legii […]. Skupiam się przede wszystkim na jak najlepszej pracy. Mam jeszcze pół roku kontraktu i zrobię wszystko, żeby prezentować się z jak najlepszej strony. Los tego klubu nie jest mi obojętny […]. Dam z siebie wszystko, by Legia zakończyła sezon jak najwyżej – powiedział Bartosz Kapustka w rozmowie z „TVP Sport”.

Zobacz także: Pogoń Szczecin coraz bliżej sprzedaży skrzydłowego. Ma trafić do Turcji