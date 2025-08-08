Legia może zaliczyć kolejne głośne odejście. To byłaby sensacja

Legia Warszawa ostatnio sprzedała dwóch ważnych piłkarzy minionego sezonu. Teraz odejść mógłby kolejny, bowiem przed Bartoszem Kapustką otworzyła się wizja "egzotycznego kierunku", o czym donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Kolejne odejście z Legii Warszawa jeszcze tego lata?

Legia Warszawa przegrała wczoraj na Cyprze z tamtejszym zespołem AEK-u Larnaka aż 1:4 i bardzo, ale to bardzo, skomplikowała sobie sytuację przed rewanżem przy Łazienkowskiej. Właściwie można nawet powiedzieć, że zespół Edwarda Iordanescu jest jedną nogą w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Niemniej w ostatnim czasie w klubie zaszło kilka zmian. Przede wszystkim z drużyną pożegnać mają się Marc Gual oraz Jan Ziółkowski i ich transfery są już przesądzone i to tylko kwestia czasu. Okazuje się jednak, że lista możliwych odejść jest dłuższa. Według informacji przekazanych przez Szymona Janczyka z „Weszło”, przed Bartoszem Kapustką pojawiła się perspektywa „egzotycznego kierunku”, ale nie ma jeszcze oferty.

Wojskowi nie mają jednak zamiaru robić Kapustce problemów z odejściem, bowiem sporo mówi się o tym, że kapitan zespołu zarabia nieproporcjonalnie dużo do jakości, którą daje na boisku. 28-letni środkowy pomocnik w tym sezonie rozegrał już osiem spotkań i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro, a jego umowa z Legią wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

Zobacz także: Majchrzak odchodzi z Legii. Napastnik podpisał kontrakt z nowym klubem [NASZ NEWS]