Pogoń coraz bliżej sprzedaży skrzydłowego. Ma trafić do Turcji

Pogoń Szczecin może sprzedać swojego skrzydłowego. Musa Juwara jest bowiem bardzo blisko transferu do tureckiego Sakaryasporu, o czym poinformował dziennikarz Erhan Kaytanbay na platformie X.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Musa Juwara coraz bliżej odejścia z Pogoni

Pogoń Szczecin w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. Wielu liczyło bowiem na to, że znów uda się powalczyć o najważniejsze miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy. Aktualnie jednak ekipa Thomasa Thomasberga lokuje się 10. miejscu, co powoduje, że wiosną trudno może być zagwarantować sobie prawo gry w eliminacjach europejskich pucharów.

Niemniej szanse na to nadal są, szczególnie, że Portowcy w tym okienku transferowym są bardzo aktywni na rynku transferowym i nie tylko. Przede wszystkim udało się przedłużyć kontrakt Kamila Grosickiego, a poza tym sprowadzono Karola Angielskiego oraz blisko 60-krotnego reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie jednak szykuje się sporo odejście z Pogoni. Według informacji, które przekazał dziennikarz Erhan Kaytanbay na platformie X, Musa Juwara jest bardzo blisko transferu do tureckiego Sakaryasporu.

Musa Juwara do Pogoni Szczecin dołączył latem tego roku. Wówczas Portowcy zapłacili za niego około 850 tysięcy euro. W tym czasie rozegrał 18 spotkań i zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-letniego skrzydłowego na 1,2 miliona euro. Jego obecna umowa wygasa latem 2028 roku.

