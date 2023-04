PressFocus Na zdjęciu: Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin jest zainteresowana defensywnym pomocnikiem Elvinem Camalovem

Piłkarz jest obecnie kapitanem Sabah Baku

Pomocnik ma na swoim koncie dziesięć występów w reprezentacji Azerbejdżanu

Pogoń Szczecin obserwuje pomocnika z Azerbejdżanu

Pogoń Szczecin zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i wciąż walczy o grę w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Jeśli to by się udało, to z pewnością konieczne będą wzmocnienia. W tym również te w środku pola. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie miałby być Elvin Camalov.

Środkowy defensywny pomocnik jest obecnie kapitanem Sabah Baku. 28-latek przez całą karierę występuje w swoim rodzimym kraju. W reprezentacji Azerbejdżanu zaliczył dziesięć występów. Jak donosi “azerisport.com” Pogoń Szczecin chciałaby sprowadzić piłkarza w letnim oknie transferowym. Umowa zawodnika wygasa dopiero za rok, co oznacza, że klub musiałby wyłożyć za pomocnika pieniądze. Elvin Camalov w obecnym sezonie zagrał w 29 spotkaniach, zanotował w nich dwie bramki oraz dwie asysty.

