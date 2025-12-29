Kamil Grosicki ma nową ofertę na stole. To może zamknąć temat

Kamil Grosicki negocjuje z Pogonią Szczecin przedłużenie umowy. Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" przekazał, że reprezentant Polski ma na stole nową, lepszą ofertę pozostania w w klubie.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Kamil Grosicki może pozostać w Pogoni

Pogoń Szczecin w tym sezonie radzi sobie bardzo przeciętnie. Właściwie można powiedzieć, że zespół, który miał walczyć o grę w eliminacjach europejskich pucharach, jest bardzo daleko od realizacji tego celu. Trudno się jednak dziwić, bowiem w ostatnim czasie wiele rzeczy w zespole Portowców szwankuje i to na różnych polach.

Jedną z takich kwestii ma być sprawa przedłużenia kontraktu Kamila Grosickiego. Kapitan i absolutnie najlepszy piłkarz nie tylko Pogoni, ale i całej PKO Ekstraklasy ma ważną umowę do końca czerwca 2026 roku. Negocjacje do tej pory stały jednak w martwym punkcie, a oliwy do ognia dolał Alex Haditaghi, który opublikował szczegóły negocjacji. W odpowiedzi Kamil Grosicki wydał w Wigilię mocny komunikat, odnosząc się do sprawy. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że wrócono do merytorycznych rozmów.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Kamil Grosicki ma na stole nową, lepszą ofertę przedłużenia kontraktu z Pogonią Szczecin. To może zamknąć temat jego ewentualnego odejścia, o którym w ostatnim czasie sporo się mówiło. Informacje na ten temat podawał na naszych łamach Piotr Koźmiński.

Kamil Grosicki w tym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań, w których zdobył siedem goli i zanotował cztery asysty. 37-letni reprezentant kraju w barwach Pogoni łącznie ma blisko 200 występów.

