Grosicki wydał oświadczenie w Wigilię. „Nie można już tego cofnąć”

Kamil Grosicki od dłuższego negocjuje przedłużenie kontraktu, ale po ostatnim komunikacie Alexa Haditaghiego coś pękło. Reprezentant Polski w mediach społecznościowych pisze: to co się wydarzyło - w sposób głęboki dotknęło nie tylko mnie ale także moich najbliższych.

Grosicki odniósł się do wpisu Haditaghiego

Pogoń Szczecin pod wodzą Alexa Haditaghiego to chyba jeden z najdziwniejszych projektów obecnie w PKO Ekstraklasie. Dość mocno ekscentryczny właściciel klubu słynie ze specyficznego stylu zarządzania i obszernych komunikatów w mediach społecznościowych. To właśnie na platformie X (dawniej Twitter) dzieli się z kibicami bardzo szczegółowymi i długimi wpisami o tym, co się dzieje w drużynie.

Ostatni taki tweet Haditaghiego wywołał jednak – jak się okazuje – sporą burzę. Wszystko bowiem przez fakt, że Kanadyjczyk upublicznił negocjacje kontraktowe, które Pogoń prowadzi z Kamilem Grosickim. Nie jest tajemnicą, ze reprezentant Polski od dłuższego czasu nie może dogadać się z klubem ws. warunków współpracy. Haditaghi jednak opublikował m.in. zarobki i kwoty, o których mowa w negocjacjach. To spowodowało, że w Wigilię oświadczenie wydał sam Grosicki, który zapowiada kolejne komunikaty w tej sprawie.

– Wiele ostatnio dzieje się w przedmiocie mojego kontraktu z klubem. W mediach pojawiły się informacje podane przez kierownictwo klubu – informacje które w mojej ocenie nigdy nie powinny wyjść poza klubowe gabinety a przynajmniej nie w taki sposób. Nie można już tego cofnąć. To co się wydarzyło – w sposób głęboki dotknęło nie tylko mnie ale także moich najbliższych – pisze popularny „Grosik” w pierwszej części komunikatu opublikowanego na Facebooku.

– Dlatego też nie uważam za właściwe podejmowania niejasnych działań, których celem jest zmiana mojego wizerunku – wizerunku, na który ciężko pracowałem przez całą swoją karierę. Wkrótce odniosę się do całej sprawy – dodał.

