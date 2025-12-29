Widzew Łódź tej zimy może pozbyć się dwóch piłkarzy, którzy okazali się kompletnym rozczarowaniem. Według serwisu "Sportske Novosti", na celowniku NK Osijek jest Samuel Akere oraz Tonio Teklić.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Dwóch graczy odejdzie z Widzewa?!

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie bardzo, ale to bardzo słabo. Szczególnie wówczas, gdy spojrzymy na to, jakie pieniądze zainwestowano w zespół w letnim okienku transferowym. Wówczas na wiele nowych twarzy wydano siedem milionów euro, co było absolutnie ogromną kwotą nie tylko na zespół z Serca Łodzi, ale i całą PKO Ekstraklasę.

Wiele wskazuje, że zimą będzie podobnie, bowiem władze Widzewa już przeprowadziły trzy ruchy, z czego jeden kosztował 5 milionów euro. Wiadomo jednak, że kolejne przyjścia do zespołu muszą oznaczać, że pożegnają się z nim inni piłkarze. Według informacji przekazanych przez serwis „Sportske Novosti”, na celowniku NK Osijek jest Samuel Akere oraz Tonio Teklić. Odejście tego drugiego wydaje się prawie przesądzone.

21-letni Akere przychodził do PKO Ekstraklasy z ligi bułgarskiej i wiele wskazywało na to, że może stać się czołową postacią Widzewa, a może i jednym z najlepszych skrzydłowych ligi. W 17 rozegranych meczach na jego koncie jest jednak tylko jeden gol i jedna asysta. Z kolei rozegrał dziewięć spotkań i również raz trafił do siatki rywala. Co ciekawe, jeśli obaj trafią do zespołu z Osijeku, to będą współpracować z Zeljko Sopiciem.

