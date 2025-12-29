Dwóch graczy odejdzie z Widzewa?!
Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie bardzo, ale to bardzo słabo. Szczególnie wówczas, gdy spojrzymy na to, jakie pieniądze zainwestowano w zespół w letnim okienku transferowym. Wówczas na wiele nowych twarzy wydano siedem milionów euro, co było absolutnie ogromną kwotą nie tylko na zespół z Serca Łodzi, ale i całą PKO Ekstraklasę.
Wiele wskazuje, że zimą będzie podobnie, bowiem władze Widzewa już przeprowadziły trzy ruchy, z czego jeden kosztował 5 milionów euro. Wiadomo jednak, że kolejne przyjścia do zespołu muszą oznaczać, że pożegnają się z nim inni piłkarze. Według informacji przekazanych przez serwis „Sportske Novosti”, na celowniku NK Osijek jest Samuel Akere oraz Tonio Teklić. Odejście tego drugiego wydaje się prawie przesądzone.
21-letni Akere przychodził do PKO Ekstraklasy z ligi bułgarskiej i wiele wskazywało na to, że może stać się czołową postacią Widzewa, a może i jednym z najlepszych skrzydłowych ligi. W 17 rozegranych meczach na jego koncie jest jednak tylko jeden gol i jedna asysta. Z kolei rozegrał dziewięć spotkań i również raz trafił do siatki rywala. Co ciekawe, jeśli obaj trafią do zespołu z Osijeku, to będą współpracować z Zeljko Sopiciem.
