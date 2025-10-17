Jovicević dał mocną przemowę w szatni Widzewa. Wskazał główny cel

Widzew Łódź zatrudnił ostatnio trzeciego trenera w bieżącym sezonie. Nowym szkoleniowcem został Igor Jovicević. Klub udostępnił w mediach przemowę Chorwata, w której wskazał najważniejszy cel.

Jovicević wskazał cel Widzewa. „Chcę zdobyć trofeum”

Widzew Łódź latem wydał na wzmocnienia prawie 7 milionów euro. Mimo to postawa klubu w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy pozostawia wiele do życzenia. Co więcej, od początku sezonu wokół łódzkiego zespołu panuje duży chaos, czego dowodem jest między innymi kolejna zmiana trenera. Do tej pory drużynę prowadził Żeljko Sopić, a ostatnio Patryk Czubak. Teraz za kierownicą usiadł Igor Jovicević.

Jovicević to 51-letni trener urodzony w Chorwacji. Na swoim koncie ma wiele sukcesów jak m.in. mistrzostwo Ukrainy z Szachtarem Donieck czy mistrzostwo Bułgarii z Łudogorcem Razgrad. Z tym ostatnim klubem pracował do niedawna, kończąc współpracę po sezonie 2024/2025. W swoim CV ma również takie zespoły jak Dinamo Zagrzeb, Dnipro czy Al-Raed.

W dzień meczu Widzew – Radomiak łódzki klub udostępnił w mediach społecznościowych przemowę Jovicevicia w szatni. Nowy trener wygłosił mocny przekaz do zawodników, tłumacząc, że przyszedł do klubu w jednym celu – zdobyć trofeum.

– Czasem czuje się „kliknięcie” w środku i wiesz, że chcesz być tego częścią. Od kilku dni czuję ogromne pragnienie, by zdobyć z Wami trofeum. Po to tu przyszedłem. Chcę grać w europejskich rozgrywkach i wznieść trofeum. Potrzebuję wojowników i zespołu. Potrzebuję dobrych ludzi, potrzebuję liderów! Ludzi, którzy uwierzą, że możemy wznieść trofeum. Jestem tutaj po to. Tylko po to. Oddam Wam całe moje serce. Mogę za Was zginąć na każdym pie*****ym treningu, ale chcę wygrać! – powiedział Igor Jovicević.

Widzew po 11. kolejkach zajmuje 11. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 13 punktów.