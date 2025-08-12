Jagiellonia zachwyciła kibiców! Legenda przedłużyła kontrakt

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Jesus Imaz przedłużył umowę z Jagiellonią Białystok

Jagiellonia pomimo falstartu w pierwszym meczu tego sezonu przeciwko zespołowi Termaliki Bruk-Bet Nieciecza, może zaliczyć ten okres do bardzo udanych. Piłkarze Adriana Siemieńca wygrali bowiem pięć kolejnych spotkań i w czwartek zagrają o awans do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Szczególny popis w rozgrywkach PKO Ekstraklasy oglądać mogliśmy jednak w ten weekend, gdy Duma Podlasia rozbiła Cracovię 5:2.

Dobrych informacji dla kibiców z Białegostoku jednak nie ma mało. Jagiellonia poinformowała bowiem właśnie, że nową umowę z klubem podpisał Jesus Imaz. Hiszpański gwiazdor przedłużył swój kontrakt do końca czerwca 2027 roku, a więc o kolejny rok, bowiem ten obecny wygasał wraz z końcem kampanii 2025/26. Bez cienia wątpliwości można nazwać ofensywnego pomocnika prawdziwą legendą klubu z Podlasia.

Jesus Imaz dla Jagiellonii rozegrał w sumie 229 spotkań i zdobył w nich 94 gole oraz zanotował 40 asyst. Do Białegostoku przyszedł z Wisły Kraków w styczniu 2019 roku. W obecnym sezonie 34-latek na koncie ma sześć spotkań i jednego gola oraz sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

