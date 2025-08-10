Jagiellonia Białystok pokonuje Cracovię
W niedzielnym hicie 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy obejrzeliśmy starcie, w którym Jagiellonia Białystok przed własną publicznością podejmowała Cracovię. Duma Podlasia przystępowała do tego starcia w dobrych nastrojach. Udało im się w środku tygodnia pokonać na wyjeździe Silkeborg w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy (1:0). Pasy natomiast w minionej serii gier podzieliły się punktami z Lechią Gdańsk (2:2).
Rywalizacja w Białymstoku od pierwszej minuty stała na bardzo wysokim poziomie. Strzelanie już po kwadransie spotkania rozpoczął Filip Stoijlković. Chwilę później jednak miejscowi kibice oraz piłkarze wpadli w euforię. Oskar Pietuszewski popisał się niezwykle pięknym trafieniem. Zaledwie minutę później znów Cracovia objęła prowadzenie. Tym razem za sprawą Otara Kakabadze. W pierwszej odsłonie nie padło więcej trafień i to goście schodzili na przerwę w świetnych nastrojach.
W 55. minucie Jagiellonia Białystok znów doprowadziła do wyrównania. Do siatki trafił Afimico Pululu. Napastnik gospodarzy umieścił futbolówkę ze strzału z rzutu karnego.
Cracovia robiła wszystko, aby znów mieć przewagę jednej bramki. Jednak od 69. minuty Pasy musiały grać w osłabieniu. Czerwoną kartkę otrzymał bowiem Mauro Perković. Jagiellonia Białystok niemal natychmiastowo to wykorzystała. Chwilę później na listę strzelców wpisał się Taras Romanczuk, który oddał świetny strzał głową.
Gospodarze w 82. minucie zdołali jeszcze podwyższyć rezultat meczu. A autorem gola był Alejandro Pozo. Wynik rywalizacji na 5:2 tuż przed końcem ustalił Dimitris Rallis.
Jagiellonia Białystok już w czwartek zmierzy się u siebie z Silkeborgiem w rewanżowym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Cracovia natomiast w najbliższy piątek podejmie Widzew Łódź.
Jagiellonia Białystok – Cracovia 5:2
Pietuszewski (19′), Pululu (55′), Romanczuk (73′), Pozo (82′), Rallis (88′) – Stojilković (15′), Kakabadze (20′)