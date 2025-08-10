Piłkarska uczta w Białymstoku. Jagiellonia wykorzystała grę w przewadze [WIDEO]

19:21, 10. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok i Cracovia mierzyły się ze sobą w niedzielnym hicie kolejki. Rywalizacja przyniosła wiele emocji. Spotkanie ostatecznie zakończyło się triumfem gospodarzy 5:2.

Oskar Pietuszewski oraz Bartosz Mazurek
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski oraz Bartosz Mazurek

Jagiellonia Białystok pokonuje Cracovię

W niedzielnym hicie 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy obejrzeliśmy starcie, w którym Jagiellonia Białystok przed własną publicznością podejmowała Cracovię. Duma Podlasia przystępowała do tego starcia w dobrych nastrojach. Udało im się w środku tygodnia pokonać na wyjeździe Silkeborg w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy (1:0). Pasy natomiast w minionej serii gier podzieliły się punktami z Lechią Gdańsk (2:2).

Rywalizacja w Białymstoku od pierwszej minuty stała na bardzo wysokim poziomie. Strzelanie już po kwadransie spotkania rozpoczął Filip Stoijlković. Chwilę później jednak miejscowi kibice oraz piłkarze wpadli w euforię. Oskar Pietuszewski popisał się niezwykle pięknym trafieniem. Zaledwie minutę później znów Cracovia objęła prowadzenie. Tym razem za sprawą Otara Kakabadze. W pierwszej odsłonie nie padło więcej trafień i to goście schodzili na przerwę w świetnych nastrojach.

W 55. minucie Jagiellonia Białystok znów doprowadziła do wyrównania. Do siatki trafił Afimico Pululu. Napastnik gospodarzy umieścił futbolówkę ze strzału z rzutu karnego.

Cracovia robiła wszystko, aby znów mieć przewagę jednej bramki. Jednak od 69. minuty Pasy musiały grać w osłabieniu. Czerwoną kartkę otrzymał bowiem Mauro Perković. Jagiellonia Białystok niemal natychmiastowo to wykorzystała. Chwilę później na listę strzelców wpisał się Taras Romanczuk, który oddał świetny strzał głową.

Gospodarze w 82. minucie zdołali jeszcze podwyższyć rezultat meczu. A autorem gola był Alejandro Pozo. Wynik rywalizacji na 5:2 tuż przed końcem ustalił Dimitris Rallis.

Jagiellonia Białystok już w czwartek zmierzy się u siebie z Silkeborgiem w rewanżowym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Cracovia natomiast w najbliższy piątek podejmie Widzew Łódź.

Jagiellonia Białystok – Cracovia 5:2

Pietuszewski (19′), Pululu (55′), Romanczuk (73′), Pozo (82′), Rallis (88′) – Stojilković (15′), Kakabadze (20′)

POLECAMY TAKŻE

Adrian Siemieniec
Jagiellonia pożegna dwóch piłkarzy. Dostali zgodę na znalezienie nowego klubu
Jagiellonia Białystok
Jagiellonia bliżej awansu, ale w rewanżu zabraknie kluczowego piłkarza
Bernardo Vital
Jagiellonia wywozi z Danii skromną zaliczkę. Obrońca bohaterem [WIDEO]