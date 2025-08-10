Jagiellonia Białystok i Cracovia mierzyły się ze sobą w niedzielnym hicie kolejki. Rywalizacja przyniosła wiele emocji. Spotkanie ostatecznie zakończyło się triumfem gospodarzy 5:2.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski oraz Bartosz Mazurek

Jagiellonia Białystok pokonuje Cracovię

W niedzielnym hicie 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy obejrzeliśmy starcie, w którym Jagiellonia Białystok przed własną publicznością podejmowała Cracovię. Duma Podlasia przystępowała do tego starcia w dobrych nastrojach. Udało im się w środku tygodnia pokonać na wyjeździe Silkeborg w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy (1:0). Pasy natomiast w minionej serii gier podzieliły się punktami z Lechią Gdańsk (2:2).

Rywalizacja w Białymstoku od pierwszej minuty stała na bardzo wysokim poziomie. Strzelanie już po kwadransie spotkania rozpoczął Filip Stoijlković. Chwilę później jednak miejscowi kibice oraz piłkarze wpadli w euforię. Oskar Pietuszewski popisał się niezwykle pięknym trafieniem. Zaledwie minutę później znów Cracovia objęła prowadzenie. Tym razem za sprawą Otara Kakabadze. W pierwszej odsłonie nie padło więcej trafień i to goście schodzili na przerwę w świetnych nastrojach.

TRZĘSIENIE ZIEMI W BIAŁYMSTOKU! ⚡ Najpierw demonstracja siły i szybkości Filipa Stojilkovicia, chwilę później bomba z dystansu Oskara Pietuszewskiego, a potem błyskawiczna odpowiedź Otara Kakabadze! 🤯



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3, CANAL+ PREMIUM i w serwisie CANAL+:… pic.twitter.com/xfOO66BdYf — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 10, 2025

W 55. minucie Jagiellonia Białystok znów doprowadziła do wyrównania. Do siatki trafił Afimico Pululu. Napastnik gospodarzy umieścił futbolówkę ze strzału z rzutu karnego.

Remis w Białymstoku! 👊 Oskar Pietuszewski wywalczył rzut karny, a z jedenastu metrów trafił Afimico Pululu! 🎯



📺 Mecz Jagiellonii z Cracovią trwa w CANAL+ SPORT3, CANAL+ PREMIUM i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/g8ahA8J7BB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 10, 2025

Cracovia robiła wszystko, aby znów mieć przewagę jednej bramki. Jednak od 69. minuty Pasy musiały grać w osłabieniu. Czerwoną kartkę otrzymał bowiem Mauro Perković. Jagiellonia Białystok niemal natychmiastowo to wykorzystała. Chwilę później na listę strzelców wpisał się Taras Romanczuk, który oddał świetny strzał głową.

TARAS ROMANCZUK! 💥 Kapitan @Jagiellonia1920 zupełnie niepilnowany w polu karnym trafia do siatki i daje prowadzenie swojej drużynie 3:2! 🔝



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3, CANAL+ PREMIUM i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cUAHv pic.twitter.com/UyqWImdhoE — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 10, 2025

Gospodarze w 82. minucie zdołali jeszcze podwyższyć rezultat meczu. A autorem gola był Alejandro Pozo. Wynik rywalizacji na 5:2 tuż przed końcem ustalił Dimitris Rallis.

Jagiellonia Białystok już w czwartek zmierzy się u siebie z Silkeborgiem w rewanżowym meczu III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Cracovia natomiast w najbliższy piątek podejmie Widzew Łódź.

Jagiellonia Białystok – Cracovia 5:2

Pietuszewski (19′), Pululu (55′), Romanczuk (73′), Pozo (82′), Rallis (88′) – Stojilković (15′), Kakabadze (20′)