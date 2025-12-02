Jagiellonia, Raków, Lech czy Górnik? Wyliczono szanse na mistrzostwo

Górnik Zabrze na ten moment zajmuje 1. miejsce w Ekstraklasie. Piotr Klimek wyliczył, jak przedstawiają się szanse na zdobycie mistrzostwa Polski. Wśród faworytów są Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Sow

Kto zostanie mistrzem Polski? Oto szanse na triumf w Ekstraklasie

Górnik Zabrze, czyli jedna z największych rewelacji sezonu 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie. Michal Gasparik i spółka zaskoczyli bardzo dobrą formą w bieżących rozgrywkach. Na ten moment po rozegraniu 17 spotkań zajmują 1. miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Nic więc dziwnego, że na Górnym Śląsku powoli zaczyna ożywać sen o grze w europejskich pucharach.

Jak na razie na podium obok Górnika plasuje się Jagiellonia Białystok i Wisła Płock. W obu przypadkach mają o dwa punkty mniej, ale Duma Podlasia rozegrała dwa mecze mniej, a Nafciarze jedno spotkanie mniej. Na 4. miejscu, czyli dającym grę w eliminacjach Ligi Konferencji plasuje się Raków Częstochowa, który w 16 meczach uzbierał 26 punktów.

Piotr Klimek wyliczył szanse wszystkich drużyn z PKO BP Ekstraklasy na mistrzostwo Polski, grę w pucharach czy spadek z ligi. Z wyliczeń wychodzi na to, że na chwilę obecną największe szanse na mistrzostwo ma Jagiellonia (47,7%). Tuż za nią znalazł się Raków, którego szanse na tytuł wynoszą równo 30%. Na kolejnych miejscach znalazł się Lech (8,9%) i Górnik (8%).

17/34

Jedna zmiana na podium (najniższym stopniu), jedna zmiana na naszej eksportowej europejskiej ekipie, jedna zmiana na spadku.

Oprócz tego Termalica znowu zaczyna ponownie wyraźnie odstawać. pic.twitter.com/bAlukY5Idb — Piotr Klimek (@pklimek99) December 1, 2025

Na drugim biegunie, czyli jeśli chodzi o walkę o utrzymanie, znalazła się Arka Gdynia i Termalica Bruk-Bet. Zespół z Trójmiasta na ten moment na 55,1% spadnie z Ekstraklasy. Z wyliczeń wynika, że największe obawy przed spadkiem mogą mieć Słonie, bowiem takie zdarzenie ma aż 80,6% szans.