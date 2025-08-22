Rośnie zainteresowanie Pululu. Wiemy, ile zaoferował Ferencvaros. Są też inni chętni [NASZ NEWS]

Afimico Pululu rozegrał kolejny dobry mecz w barwach Jagiellonii, strzelając bramkę w meczu z albańskim rywalem w walce o fazę grupową Ligi Konferencji UEFA. Jeszcze przed meczem goal.pl informował, że lada moment nadejdzie za niego oferta z Węgier. Znamy jej wysokość!

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Król Ligi Konferencji

Jeśli mówi sie, że rozgrywki Ligi Konferencji UEFA zostały skrojone pod polskie kluby, to na płaszczyźnie indywidualnej trzeba dodać, że są też idealne dla Afimico Pululu. Napastnik Jagiellonii zdobył koronę króla strzelców poprzedniej edycji, a i w tej się nie zatrzymuje.

Pululu zdobył bramkę w czwartkowym meczu, którego wynik (3:0) niemal przesądza o tym, że Jagiellonia drugi raz z rzędu zagra w fazie grupowej. A jego dorobek w eliminacjach LKE znów jest imponujący: w tym momencie to 4 mecze i 4 bramki.

Nie ma więc co się dziwić, że wraca zainteresowanie innych klubów napastnikiem reprezentacji DR Kongo. Jeszcze przed meczem z Albańczykami goal.pl informował, że węgierski Ferencvaros w ciągu kilku godzin przyśle ofertę za Pululu.

Ponad 1,5 mln euro plus bonusy

Dziś sprawdziliśmy jak wygląda ta sytuacja i możemy potwierdzić: Ferencvaros wysłał oficjalną ofertę proponując Jagiellonii wykup Pululu. Co więcej, goal.pl dowiedział się ile ta propozycja wynosi. Otóż Węgrzy zaoferowali nieco ponad 1,5 mln euro podstawowej kwoty plus dobre bonusy. Co więcej, te bonusy są „spełnialne”.



Oczywiście, za taką kwotę Jagiellonia Pululu nie puści, ale należy uznać, że to dopiero początek „zalotów” Węgrów. Niemal pewne jest, że niedługo sformułują kolejną, co oczywiste, wyższą ofertę.

Węgrzy nie są jedyni

Natomiast w tym momencie Ferencvaros nie jest jedynym klub starającym się o Pululu. O ile wcześniej długo to były tylko zapytania, o tyle teraz – jak wynika z naszych ustaleń – do Jagiellonii tych ofert wpłynęło już kilka.

Umowa z Jagiellonią obowiązuje Pululu do lata 2026 roku. Piłkarz rozegrał dla klubu z Podlasia 95 spotkań, w których strzelił 41 goli i zaliczył 9 asyst.