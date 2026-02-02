Ekstraklasa zmieniła plany w sprawie meczu. To już pewne

Jagiellonia Białystok miała w środę rozegrać zaległe spotkanie w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Decyzję w sprawie tej potyczki opublikowała Ekstraklasa S.A.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Mecz Jagiellonia – GKS Katowice przełożony

Jagiellonia Białystok i GKS Katowice to ekipy, które udanie rozpoczęły sezon w PKO BP Ekstraklasie. Żółto-czerwoni w trakcie minionego weekendu pokonali Widzew Łódź (3:1). Z kolei GieKSa poradziła sobie z Zagłębiem Lubin (2:0). Obie drużyny miały zmierzyć się ze sobą w bezpośrednim starciu w środę, jednak ostatecznie do tej rywalizacji nie dojdzie.

„Departament Logistyki Rozgrywek, po rozpatrzeniu wspólnego wniosku GKS Katowice oraz Jagiellonii Białystok o przełożenie spotkania z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, podjął decyzję o odwołaniu środowej rywalizacji. Nowa data meczu zostanie ogłoszona w późniejszym terminie” – brzmi komunikat opublikowany na profilu PKO BP Ekstraklasy na platformie X.

Tymczasem już w najbliższy weekend drużyny rozegrają swoje spotkania w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia wystąpi w roli gospodarza w meczu z Motorem Lublin. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 17:30. Z kolei katowiczan czeka konfrontacja z Widzewem Łódź dzień później. Rywalizacja rozpocznie się również o godzinie 17:30.

Aktualnie w ligowej klasyfikacji Jagiellonię i GKS dzieli różnica dziewięciu punktów. Białostoczanie plasują się na trzeciej pozycji z dorobkiem 32 punktów. Z kolei na 12. miejscu, z 23 punktami na koncie, znajduje się drużyna z siedzibą na Arena Katowice.