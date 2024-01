fot. Imago / Jacek Prondzyński / FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok niebawem ma ogłosić przedłużenie umów z Nene i Kristofferem Hansenem

Wieści na temat zawodników przekazał w audycji “Raport z Ekstraklasy” w Kanale Sportowym dziennikarz Adam Sławiński

Realny scenariusz zakłada, że oficjalny komunikat w sprawie pojawi się w połowie stycznia

Nene i Hansen mają przedłużyć umowy z Jagiellonią

Jagiellonia Białystok zaczęła już przygotowania do rundy wiosennej. Tymczasem w sobotę w przyszłym tygodniu piłkarze Żółto-czerwonych udadzą się na zgrupowanie do Turcji, gdzie będą przebywać do 30 stycznia.

Tymczasem ciekawe wieści na temat dwóch graczy ekipy z Białegostoku przekazał dziennikarz Adam Sławiński z Kanału Sportowego w programie Raport z Ekstraklasy. – Nene i Hansen są bliscy przedłużenia kontraktów. Zostały formalności. Z Jagiellonii zimą raczej nikt nie odejdzie – mówił dziennikarz.

🗣️ @AdamSlawinski: „Nene i Hansen są bliscy przedłużenia kontraktów. Zostały formalności. Z Jagiellonii zimą raczej nikt nie odejdzie” pic.twitter.com/2vxUQoU4IA — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) January 9, 2024

Białostocka drużyna do ligowego grania wróci 11 lutego. Pierwszym rywalem Jagiellonii w oficjalnym meczu w 2024 roku będzie Widzew Łódź.

Czytaj więcej: Rośnie szansa na transfer Wdowika. Gwiazda Jagiellonii to priorytet