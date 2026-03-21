Jagiellonia zaczęła, ale Wisła Płock skończyła. Sensacja w Białymstoku [WIDEO]

Jagiellonia Białystok przegrała z Wisłą Płock w 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy (1:2). Dublet po stronie gości zanotował Deni Jurić, któremu dwa razy asystował Dion Gallapeni.

PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok - Wisła Płock

Jagiellonia znowu wpadła. Wisła Płock wraca do czołówki

Jagiellonia Białystok w sobotę wieczorem podejmowała przed własną publicznością Wisłę Płock. Obie drużyny odniosły zwycięstwo w poprzednich meczach, więc była to dla nich szansa, aby podtrzymać dobrą serię. Wszystkie bramki, jakie oglądaliśmy na Chorten Arenie, padły w pierwszej połowie. Choć strzelanie zaczęli gospodarze, to komplet punktów po końcowym gwizdku pojechał do Płocka.

Worek z bramkami rozwiązał się dość szybko, ponieważ już w 11. minucie. Na listę strzelców wpisał się Samed Bazdar, dla którego było to drugie trafienie w tym sezonie. Bośniak był czujny w polu karnym i dobił piłkę odbitą przez bramkarza po strzale z dystansu.

Jagiellonia prowadzi z Wisłą Płock po golu Sameda Baždara! ⚽



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/STtg3mNNVj — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 21, 2026

Na odpowiedź Nafciarzy nie trzeba było długo czekać. W 20. minucie do remisu doprowadził Deni Jurić. Napastnik z Australii dostał podanie na pustą bramkę od Diona Gallapeniego i wystarczyło, że tylko dołożył nogę, kierując futbolówkę do siatki.

Ładna akcja Wisły Płock i mamy wyrównanie w Białymstoku! 👌 Na listę strzelców wpisał się Deni Jurić!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/7rhqyVWsKl — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 21, 2026

Jeszcze przed przerwą ponownie do akcji wkroczył duet Gallapeni – Jurić. Wypożyczony z Widzewa obrońca znowu znalazł w polu karnym Australijczyka i posłał mu podanie, a ten musnął piłkę i zmylił, stojącego w bramce Sławomira Abramowicza.

W drugiej połowie bramek nie oglądaliśmy, a Wisła Płock dowiozła zwycięstwo do ostatniego gwizdka. Nafciarze awansowali na 4. miejsce w tabeli i mają tylko dwa punkty straty do lidera, czyli Zagłębia Lubin. Jagiellonia zajmuje 2. miejsce z taką samą liczbą punktów co Miedziowi.

Jagiellonia Białystok 1:2 Wisła Płock (11′ Bazdar – 20′, 33′ Jurić)