PressFocus Na zdjęciu: Sławomir Abramowicz

Jagiellonia w pogoni za liderem

Piłkarze Adriana Siemieńca łączą grę w Ekstraklasie z europejskimi pucharami. Mimo tego ich strata do liderującego Lech to zaledwie dwa oczka. Stąd Jagiellonia wciąż zachowuje szansę na obronę tytułu mistrzowskiego. To z kolei oznacza, że białostoczanie nie powinni tracić punktów w konfrontacjach z beniaminkiem.

GKS Katowice jest względnie spokojny o ligowy byt, a jednocześnie daleko od strefy europejskich pucharów. To sprawa, że Rafał Górak i spółka mogą sprawić jeszcze niejedną niespodziankę. Taką z pewnością byłaby ich kolejna wygrana na Podlasiu.

Spotkanie Jagiellonia – GKS zaplanowano na niedzielę 2 marca o godzinie 17:30.

Beniaminek nie odstaje formą od mistrza

W tabeli uwzględniającej pięć ostatnich meczów ligowych, Jagiellonia znajduje się na piątej pozycji. Mistrz Polski zdobył osiem punktów, co oznaczało bilans dwóch wygranych, dwóch remisów i jednej porażki. Sposób na białostoczan znalazła Stal Mielec.

W analogicznym okresie GKS może szczycić się identycznym dorobkiem punktowym, jak swój najbliższy przeciwnik. Katowiczanie ulegli niedawno 2:3 Motorowi Lublin. Wcześniej udało im się między innymi pokonać Raków Częstochowa na wyjeździe.

Mecze drużyny Jagiellonia Białystok Legia Warszawa 3 Jagiellonia Białystok 1 Cracovia 2 Jagiellonia Białystok 2 Jagiellonia Białystok (0.85 xG) 3 TSC Backa Topola (0.84 xG) 1 Jagiellonia Białystok 3 Motor Lublin 0 TSC Backa Topola (0.23 xG) 1 Jagiellonia Białystok (1.29 xG) 3 Mecze drużyny GKS Katowice Motor Lublin 3 GKS Katowice 2 GKS Katowice 0 Piast Gliwice 0 Raków Częstochowa 1 GKS Katowice 2 GKS Katowice 1 Stal Mielec 0 Radomiak 1 GKS Katowice 1

Historia białostocko-katowickiej rywalizacji

Kluby te spotkały się w 1/16 finału Pucharu Polski w 2018 roku. Jagiellonia awansowała wówczas do kolejnej rundy, ale wygrała dopiero po dogrywce. O tym, że GKS nie jest wygodnym rywalem dla białostoczan przekonaliśmy się w tym sezonie w Katowicach, gdzie miejscowi wygrali 3:1.

Jagiellonia – GKS: przewidywane składy

Jagiellonia – GKS: przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec GKS Katowice Rafal Gorak

Rezerwowi 0 Edi Semedo 1 Max Stryjek 6 Taras Romanczuk 10 Afimico Pululu 14 Jarosław Kubicki 16 Michal Sacek 51 Alan Rybak 72 Mateusz Skrzypczak 80 Oskar Pietuszewski 99 Kristoffer Normann Hansen 6 Lukas Klemenz 10 Mateusz Mak 13 Bartosz Jaroszek 14 Aleksander Komor 17 Mateusz Marzec 18 Dawid Drachal 19 Filip Szymczak 22 Sebastian Milewski 24 Konrad Gruszkowski 32 Rafał Strączek

Jagiellonia – GKS: kontuzje i zawieszenia

Adrian Siemieniec ma kilka kłopotów kadrowych. Wyłączony z gry w tym sezonie jest już Adrian Dieguez. Na kilka tygodni wypadł Michal Salcek, a być może w niedzielę nie zobaczymy też Joao Moutinho. Pełnego komfortu nie ma też Rafał Górak. Jego drużynie nie mogą pomóc kontuzjowani Adam Zrelak i Grzegorz Rogala.

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Adrian Dieguez Uraz więzadła Początek kwietnia 2025 João Moutinho Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia GKS Katowice Zawodnik Powrót Adam Zrelak Uraz kostki Połowa marca 2025

Przewidywania bukmacherów

Za faworyta niedzielnej rywalizacji uchodzi będąca gospodarzem Jagiellonia Białystok. Kurs na mistrza Polski to 1.75. Ewentualny remis wyceniono współczynnikiem 3.75. Kurs na zwycięstwo GKS-u Katowice to zaś 4.20.

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie Jagiellonia Białystok GKS Katowice 1.75 3.75 4.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2025 17:01 .