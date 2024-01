Według informacji przekazanych przez Gianlucę Di Marzio Śląsk Wrocław może pozyskać Tommaso Guercio. To raptem 18-letni środkowy obrońca, który obecnie jest graczem Interu Mediolan a także reprezentacji Polski do lat 19.

IMAGO / LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jacek Magiera

Śląsk Wrocław w czasie tego okienka dokonał już pięciu transferów

Teraz blisko jest kolejne wzmocnienie

Chodzi mianowicie o Tommaso Guercio, który jest młodzieżowym reprezentantem Polski

Ciekawy transfer

Śląsk Wrocław podczas tego okienka transferowego jest bardzo aktywny. Wrocławianie zakontraktowali już czterech nowych graczy, chodzi m.in. o Simeone Petrowa i Alena Mustaficia. Z kolei wcześniej do zespołu dołączył Patryk Klimala. To pozwala sądzić, że kadra zespołu Jacka Magiery zmierza ku zamknięciu. Jednak w barwach “Wojskowych” może pojawić się jeszcze jedno ciekawe nazwisko.

A dokładnie chodzi o Tommaso Guercio. Raptem 18-letni młodzieżowy reprezentant Polski według informacji przekazanych przez Gianlucę Di Marzio może dołączyć do Śląska. Guercio to środkowy obrońca, który aktualnie występuje w młodzieżówkach Interu Mediolan. Dziennikarz twierdzi, że Polakiem interesuje się również Sassuolo, ale jemu bliżej ma być do powrotu do kraju.

Czytaj więcej: Lech Poznań przekazał dobre wieści. “Powrót nie jest trudny”