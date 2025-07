Ishak doczekał się wyjątkowej chwili. Potrzebował 172 meczów w Lechu

Mikael Ishak po raz pierwszy w barwach Lecha Poznań zdobył hat-tricka. Potrzebował do tego aż 172 spotkań. Szwed strzelił trzy gole w meczu z Breidablik w 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Pierwszy hat-trick Mikaela Ishaka w barwach Lecha Poznań

Lech Poznań w najlepszy możliwy sposób rozpoczął przygodę w europejskich pucharach w sezonie 2025/2026. W 2. rundzie eliminacji Ligi Mistrzów podopieczni Nielsa Frederiksena podejmowali przed własną publicznością islandzki Breidablik. Spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem Kolejorza, który grając o jednego zawodnika więcej, pokonał rywali aż (7:1).

Autorem trzech bramek był kapitan poznańskiego klubu – Mikael Ishak. Co ciekawe 7-krotny reprezentant Szwecji wszystkie gola zdobył poprzez wykorzystanie rzutu karnego. Warto dodać, że jest to pierwszy hat-trick napastnika od momentu dołączenia do Lecha.

– 172 meczów potrzebował Mikael Ishak, by zdobyć pierwszego hat-tricka w Lechu. Szokujące, że tych dubletów trochę było, ale mimo 91 goli dla Kolejorza (dziś już 94) tego trójpaka jeszcze nie miał. Dzisiaj potrzebował… trzech karnych, by przełamać klątwę – napisał dziennikarz Goal.pl, Damian Smyk.

Ishak trafił do Lecha Poznań latem 2020 roku na zasadzie wolnego transferu z drugoligowej Norymbergi. Podczas pobytu w Polsce rozegrał łącznie dla Kolejorza 172 mecze, w których zdobył 94 gole i zaliczył 25 asyst. W swoim dorobku ma dwa mistrzostwa Polski w 2022 i 2025 roku. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.