Wisła Płock wiceliderem Ekstraklasy. Piękna bramka Pacheco z rzutu wolnego [WIDEO]

19:59, 3. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Wisła Płock odniosła zwycięstwo na własnym stadionie nad Pogonią Szczecin (2:0) w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Pięknego gola z rzutu wolnego strzelił Dani Pacheco, który pojawił się na boisku zaledwie minutę wcześniej.

Wisła Płock - Pogoń Szczecin
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Wisła Płock - Pogoń Szczecin

Pogoń rozczarowała w Płocku

Wisła Płock w poniedziałkowym meczu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzyła się z Pogonią Szczecin. Nafciarze nie utrzymują już formy z początku sezonu, kiedy zajmowali pierwsze miejsce w tabeli. W ostatnich sześciu ligowych meczach odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo. Ekipa Mariusza Misiury wciąż utrzymała się na logowym podium. Przed meczem kontrakt z płockim klubem przedłużył Łukasz Sekulski.

Portowcy pod wodzą Thomasa Thomasberga znajdowali się w dolnej części tabeli. Choć trzeba zaznaczyć, że zdołali awansować do 1/8 finału STS Pucharu Polski po zwycięstwie nad Legią Warszawa, a w trzech ostatnich ligowych starciach zgromadzili siedem punktów, pokazując, że są w dobrej formie przed wyjazdem do Płocka.

W pierwszej połowie prowadzenie objęli gospodarze. Zan Rogelj próbował dośrodkować w pole karne, jednak piłka po rykoszecie od Leonardo Koutrisa wpadła do siatki Pogoni, zaskakując bramkarza Valentina Cojocaru.

Po przerwie gospodarze starali się kontrolować przebieg meczu. W 55. minucie na boisku pojawił się Dani Pacheco, a już minutę później hiszpański pomocnik precyzyjnie uderzył z rzutu wolnego, podwyższając prowadzenie Wisły na 2:0. Wynik już nie uległ zmianie i trzy punkty zostały w Płocku. Dzięki wygranej Nafciarze awansowali na drugą lokatę i tracą do liderującego Górnika Zabrze cztery punkty.

Wisła Płock – Pogoń Szczecin 2:0 (1:0)

1:0 Leonardo Koutris 22′

2:0 Dani Pacheco 56′

POLECAMY TAKŻE

Łukasz Sekulski
Wisła Płock ogłosiła nowy kontrakt. Lider drużyny zostaje do 2027 roku
Benjamin Mendy
Pogoń długo czeka na ten debiut. Wreszcie nastąpił przełom
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin
Pogoń zrewanżowała się Legii! Zabójcza końcówka [WIDEO]