Wisła Płock wiceliderem Ekstraklasy. Piękna bramka Pacheco z rzutu wolnego [WIDEO]

Wisła Płock odniosła zwycięstwo na własnym stadionie nad Pogonią Szczecin (2:0) w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Pięknego gola z rzutu wolnego strzelił Dani Pacheco, który pojawił się na boisku zaledwie minutę wcześniej.

Pogoń rozczarowała w Płocku

Wisła Płock w poniedziałkowym meczu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzyła się z Pogonią Szczecin. Nafciarze nie utrzymują już formy z początku sezonu, kiedy zajmowali pierwsze miejsce w tabeli. W ostatnich sześciu ligowych meczach odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo. Ekipa Mariusza Misiury wciąż utrzymała się na logowym podium. Przed meczem kontrakt z płockim klubem przedłużył Łukasz Sekulski.

Portowcy pod wodzą Thomasa Thomasberga znajdowali się w dolnej części tabeli. Choć trzeba zaznaczyć, że zdołali awansować do 1/8 finału STS Pucharu Polski po zwycięstwie nad Legią Warszawa, a w trzech ostatnich ligowych starciach zgromadzili siedem punktów, pokazując, że są w dobrej formie przed wyjazdem do Płocka.

W pierwszej połowie prowadzenie objęli gospodarze. Zan Rogelj próbował dośrodkować w pole karne, jednak piłka po rykoszecie od Leonardo Koutrisa wpadła do siatki Pogoni, zaskakując bramkarza Valentina Cojocaru.

Czasami trzeba mieć trochę szczęścia! 😉



Piłka po rykoszecie od Koutrisa wpada do siatki i Wisła Płock prowadzi z Pogonią! ⚽



📺 Mecz możecie oglądać w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/iaNnum2CKR — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 3, 2025

Po przerwie gospodarze starali się kontrolować przebieg meczu. W 55. minucie na boisku pojawił się Dani Pacheco, a już minutę później hiszpański pomocnik precyzyjnie uderzył z rzutu wolnego, podwyższając prowadzenie Wisły na 2:0. Wynik już nie uległ zmianie i trzy punkty zostały w Płocku. Dzięki wygranej Nafciarze awansowali na drugą lokatę i tracą do liderującego Górnika Zabrze cztery punkty.

𝐏𝐀𝐂𝐇𝐄𝐂𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎!😍



Cudowne uderzenie z rzutu wolnego! 💪



📺 Mecz możecie oglądać w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/jDZDzT9ex4 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 3, 2025

Wisła Płock – Pogoń Szczecin 2:0 (1:0)

1:0 Leonardo Koutris 22′

2:0 Dani Pacheco 56′