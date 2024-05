Gorzkie słowa Szwargi nt. decyzji władz Rakowa. “Ubolewam nad tym”

Dawid Szwarga wraz z końcem sezonu pożegna się z Rakowem Częstochowa. 33-letni szkoleniowiec ma jednak żal, co do tej decyzji oraz timingu jej podjęcia.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Szpilka w właściciela Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa kilka dni temu oficjalnie poinformował, że Dawid Szwarga wraz z końcem obecnego sezonu przestanie pełnić funkcję pierwszego trenera zespołu. Młody szkoleniowiec objął drużynę mistrzów Polski po Marku Papszunie, który zrezygnował przed tą kampanią. Jednak pomimo początkowych dobrych wyników – trzeba bowiem przypomnieć, że “Medaliki” były o krok od gry w Lidze Mistrzów, a finalnie zakwalifikowali się oni do Ligi Europy – to im dłużej trwał sezon, tym wyniki i styl Rakowa był coraz słabszy.

Mimo tego, że Michał Świerczewski jeszcze kilka tygodni temu deklarował publicznie na platformie X (dawniej Twitter), że sytuacja w klubie jest pod kontrolą, a zbyt pochopnych decyzji nie będzie. Co więcej, napisał nawet, że “nadal będzie inwestował rozwój trenerski obecnego szkoleniowca”. Mimo to po porażce z Zagłębiem Lubin 33-letni trener stracił pracę. Na razie nie wiadomo, kto poprowadzi Raków Częstochowa od nowej kampanii, ale wiadomo, że Dawid Szwarga ma spory żal do właściciela klubu za czas takiej decyzji i za jej podjęcie w ogóle.

– Czy to był dobry moment do ogłoszenia takiej decyzji? Trzeba to pytanie zadać osobie, która ją podjęła. Oczywiście, że nie zgadzam się ze zwolnieniem. Trudno, żeby jako pierwszy trener, który włożył tyle wysiłku i pracy w zespół przejść do porządku dziennego z taką decyzją. Ubolewam, że w tej rundzie nie byliśmy na tyle powtarzalni, aby nie dać argumentów właścicielowi – powiedział szkoleniowiec na antenie “Canal+ Sport” w programie “Liga+”.

