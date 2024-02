Imago / Tomasz Kudala Na zdjęciu: Kibice Górnika Zabrze

Ekstraklasa wybudza się z zimowego snu i w najbliższy weekend wraca do gry. W jednym ze spotkań 20. kolejki na stadionie w Gliwicach odbędzie się spotkanie Górnik – Piast. Zarząd klubu z Zabrza poinformował w mediach społecznościowych, że zwrócił się z prośbą do gliwiczan. Chodzi o zwiększenie liczby biletów na sektorze gości w najbliższym meczu do 1000 miejsc.

– Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpatrzenie wniosku zwiększenia liczby biletów na sektor gości Stadionu Miejskiego w Gliwicach im. P. Wieczorka do 1.000 miejsc. Wówczas mecz mogłaby oglądać z trybun podobna liczba Kibiców drużyny przyjezdnej, do tej którą wpuściliśmy na Arenę Zabrze podczas spotkania rozgrywanego przy Roosevelta 81 w dn. 10 września 2022 roku, kiedy udostępniliśmy Państwa Kibicom ok. 1.100 miejsc z możliwością zwiększenia liczby biletów do 1.666, a ostatecznie na trybunie pojawiło się 797 osób – czytamy we fragmencie listu udostępnionym na oficjalnej stronie Górnika Zabrze.

Mecz w Gliwicach odbędzie się 10 lutego o godzinie 17:30. Po pierwszej części sezonu podopieczni Aleksandara Vukovicia zajmują 9. miejsce w lidze z dorobkiem 24 punktów. Zaś Trójkolorowi w ligowej tabeli plasują się dwie pozycję wyżej z 26 punktami na swoim koncie.