Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia Warszawa rozstanie się z Iordanescu?

Legia Warszawa zatrudniła Edwarda Iordanescu jako następcę Goncalo Feio. Były selekcjoner reprezentacji Rumunii jest trenerem stołecznej drużyny dopiero przez nieco ponad półtora miesiąca. Mimo to już pojawiają się wokół niego liczne plotki o możliwym odejściu.

Na początku lipca w Rumunii pojawiły się informacje o tym, że Edward Iordanescu jest rozczarowany działaniami władz Legii. Chodziło wówczas o brak obiecanych wzmocnień, których oczekiwał szkoleniowiec. Już wtedy spekulowano na temat odejścia trenera, ponieważ rzekomo stał się on kandydatem do ponownego objęcia rumuńskiej kadry.

Natomiast tym razem serwis Antena Sport poinformował, że zainteresowanie sprowadzenie Iordanescu wykazał Al Jazira Club ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ponoć tamtejsze władze rozważają wykupienie trenera za 400 tys. euro, bo ponoć tyle wynosi zapisana w kontrakcie klauzula odejścia. Ponadto sam szkoleniowiec mógłby liczyć na zarobki w wysokości 3 milionów euro rocznie.

Czy ten scenariusz się spełni? Trudno powiedzieć, ponieważ rumuńskie media słyną ze wzbudzania sensacji. Niemniej jednak zdarzają się oczywiście przypadki, że ich informacje znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości.