Górnik Zabrze przekazał złe wieści. Nowy piłkarz musi przejść operację

Górnik Zabrze opublikował komunikat, informując, że Michal Sacek musi przejść operację mięśnia przywodziciela. Reprezentant Czech nie zdążył jeszcze zadebiutować po transferze z Jagiellonii Białystok.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Michal Sacek przejdzie operację mięśnia przywodziciela

Górnik Zabrze w pierwszych pięciu meczach nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy zdobył 9 na 15 możliwych punktów. Początek rozgrywek dla zespołu Michala Gasparika jest zatem niezwykle udany. Latem w klubie doszło do sporych przetasowań, począwszy od zatrudnienia nowego trenera aż po finalizację trzynastu transferów. Jednym z nowych graczy Trójkolorowych został m.in. Michal Sacek.

Reprezentant Czech był bohaterem transferu wewnątrz ligi, ponieważ na zasadzie wolnego transferu zamienił Jagiellonię na Górnik. W drużynie z Zabrza nie zdołał jeszcze zadebiutować, ponieważ przeszkodziła mu w tym kontuzja. Warto dodać, że 28-latek boryka się z urazem mięśnia przywodziciela od poprzedniego sezonu. We wtorek po południu klub poinformował, że Sacek przejdzie operację.

– Każdy tydzień utwierdzał nas w przekonaniu, że idziemy we właściwym kierunku. Saczo czuł się coraz lepiej i sukcesywnie przechodziliśmy do kolejnych etapów zaplanowanego procesu. Poprawę potwierdzały również regularnie wykonywane badania. Dotarliśmy jednak do momentu, w którym ból powinien ustąpić, natomiast Michal dalej odczuwał dyskomfort. Po analizie sytuacji i konsultacji z piłkarzem podjęliśmy decyzję, że najlepszym rozwiązaniem będzie operacja – powiedział Bartłomiej Spałek, fizjoterapeuta Górnika Zabrze.

– Mogliśmy próbować wprowadzać Sacza do treningu z drużyną już teraz, ale byłoby to rozwiązanie krótkowzroczne. Dla zawodnika oznaczałoby to grę z dużym dyskomfortem i nie mniejszym ryzykiem odnowienia kontuzji. Operacja sprawi, że okres powrotu do zdrowia zostanie wydłużony, jednak w dalszej perspektywie pozwoli Michalowi wrócić do całkowitej sprawności i pomóc drużynie, grając na pełnych obrotach – dodał.

Sacek występuje w Ekstraklasie od sezonu 2022/2023. Do polskiej ligi trafił ze Sparty Praga na zasadzie transferu bezgotówkowego. Łącznie na polskim podwórku zagrał w 74 meczach, w których zdobył jedną bramkę i zanotował sześć asyst.