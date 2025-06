Górnik Zabrze właśnie ogłosił transfer Michala Sacka. Były piłkarz Jagiellonii Białystok związał się z klubem umową do końca czerwca 2028 roku. To kolejny taki ruch tego lata.

Górnik ze sporym wzmocnieniem obrony

Górnik Zabrze ten sezon zakończył w dość poczytywanych nastrojach. Trójkolorowi ulokowali się finalnie na 9. miejscu w tabeli i choć z pewnością aspiracje wszystkich przed sezonem były większe, to i tak biorąc pod uwagę bardzo wyrównany sezon w tej części stawki trzeba przyznać, że jest to wynik, który pozwala marzyć o czymś więcej w przyszłym sezonie. Szczególnie, że pierwsze letnie transfery oraz nazwisko nowego trenera pozwala celować w wysokie miejsca w tabeli.

Do tej pory do zespołu Trójkolorowych dołączył m.in. Jarosław Kubicki, a więc jeden z ważniejszych graczy Jagiellonii Białystok w minionym sezonie. Okazuje się, że to jednak nie jest koniec wzmocnień byłymi piłkarzami białostoczan. Górnik Zabrze bowiem właśnie ogłosił pozyskanie Michala Sacka, a więc także piłkarza kojarzonego z grą w zespole Jagiellonii.

Michal Sacek związał się z drużyną 14-krotnego mistrza Polski umową do końca czerwca 2028 roku. 28-letni prawy obrońca z Czech w minionym sezonie wystąpił dla trzeciego zespołu ligi w sumie 34 razy i zanotował pięć asyst. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy na koncie ma 66 spotkań. W przeszłości reprezentował barwy m.in. Sparty Praga, gdzie rozegrał ponad 200 spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

