Górnik Zabrze nie zwalnia tempa. Erik Janża zdradził natomiast sekret zwycięstw, a także odniósł się do wątku ws. przygotowań do meczu z Arką Gdynia w STS Pucharze Polski.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik Janża

Erik Janża o taktyce i walce o Puchar Polski. „Nie jest łatwo, ale wiemy, co robimy”

Górnik Zabrze w tej kampanii jest ekipą, która jak na razie nie tylko liczy się w grze o najwyższe cele w PKO BP Ekstraklasie, ale ma też plan, aby namieszać w STS Pucharze Polski. 14-krotny mistrz Polski między innymi dlatego zatrudnił trenera Michala Gasparika, który jako szkoleniowiec Spartaka Trnava wyróżniał się właśnie triumfami w krajowym pucharze.

Praca następcy Jana Urbana w Górniku jest widoczna w każdym meczu. Przy okazji potyczki z Jagiellonią Białystok zabrzanie zaskoczyli rywali niekonwencjonalnym rozegraniem rzutu rożnego, po którym bramkę zdobył Patrik Hellebrand. Kapitan ekipy z Zabrza przyznał natomiast, że zespół dużą wagę przywiązuje przede wszystkim do dyscypliny taktycznej.

– Ciężko było pracować przed spotkaniem z Jagiellonią, bo próbowaliśmy różnych rozwiązań, aby wybrać to najlepsze – jak zagrać przeciwko Jagiellonii. Wygląda na to, że wybraliśmy idealną opcję – powiedział Erik Janża w rozmowie z mediami cytowany przez Goal.pl.

– Moim zdaniem przede wszystkim dobrze broniliśmy. Ogólnie nie dopuściliśmy rywala do zbyt wielu sytuacji – zaznaczył piłkarz.

Zabrzański zespół aktualnie jest liderem PKO BP Ekstraklasy. Mimo to Janża tonuje optymistyczne nastroje.

– Mamy lidera, okej. To jednak z naszej perspektywy nic nie zmienia. Chcieliśmy być na pierwszym miejscu i mamy to. W czwartek natomiast nowy mecz, który jest dla nas na dzisiaj najważniejszy. Misja Arka. Nie jest łatwo zagrać dwa razy w ciągu trzech dni, ale zobaczymy. Najważniejszy teraz jest Puchar Polski – podkreślił zawodnik.

Górnik o awans do 1/8 finału STS Pucharu Polski zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia. Mecz odbędzie się w czwartek o godzinie 18:00. Z kolei już w niedzielę, na Arenie Zabrze, oba zespoły ponownie staną naprzeciw siebie w spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Czytaj więcej: Mecz 1/16 STS Pucharu Polski: Jagiellonia ze złością u boku. Drachal mówił jasno