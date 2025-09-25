Górnik walczy z fatum. Czas przełamać 11-letnią serię w Ekstraklasie

Górnik Zabrze od 2014 roku nie potrafi wygrać z Cracovią przy Kałuży. Teraz wraca do Krakowa jako lider Ekstraklasy i ma szansę przerwać trwającą od 11 lat serię niepowodzeń.

Cracovia i Górnik w świetnej formie przed hitem 10. kolejki

Górnik Zabrze w 10. kolejce PKO Ekstraklasy stanie przed wyjątkowym wyzwaniem. Lider tabeli ma 18 punktów i świetną passę, ale w Krakowie od lat nie potrafi przełamać złej serii. Ostatnie zwycięstwo przy Kałuży sięga 2014 roku, gdy dublet Zachary dał zabrzanom wygraną 2:1 za kadencji Roberta Warzychy.

Cracovia nie zamierza ułatwiać rywalowi zadania. Pasy są wiceliderem, tracą punkt do Górnika, ale mają rozegrany jeden mecz mniej po przełożeniu spotkania z Wisłą Płock. Do tego w ostatnich latach wyraźnie dominują nad zabrzanami u siebie – od dziewięciu meczów nie przegrały, notując sześć zwycięstw i trzy remisy.

Forma obu zespołów dodaje starciu jeszcze większego ciężaru. Górnik po przerwie reprezentacyjnej pokonał Raków, Widzew i rezerwy Legii w Pucharze Polski. Cracovia odpowiedziała efektownymi wygranymi z GKS Katowice 3:0 i Górnikiem Łęczna 5:1 w krajowym pucharze.

Bilans ostatnich trzech spotkań przy Kałuży jest jednoznaczny. Wszystkie wygrała Cracovia. To sprawia, że gospodarze będą chcieli przedłużyć serię i wskoczyć na fotel lidera. Zabrzanie z kolei przyjadą z jasnym celem: zakończyć trwającą od 11 lat passę i umocnić się na szczycie tabeli.

Kibice mogą spodziewać się meczu o ogromnym ładunku emocji. Górnik gra o przełamanie i utrzymanie pozycji numer jeden, a Cracovia o przeskoczenie zabrzan i udowodnienie, że w przed własną publicznością w starciach z Trójkolorowymi jest bezkonkurencyjna.

