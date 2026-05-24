Górnik Zabrze zakończył sezon jako wicemistrz Polski i zdobywca STS Pucharu Polski. Patrik Hellebrand natomiast po ostatnim meczu szczerze mówił o przyszłości i ambicjach klubu.

Górnik Zabrze zachwycił całą ligę

Górnik Zabrze ma za sobą historyczny sezon. Drużyna prowadzona przez Michala Gasparika nie tylko wywalczyła wicemistrzostwo PKO BP Ekstraklasy, ale sięgnęła także po STS Puchar Polski. Jednym z liderów zespołu był Patrik Hellebrand, który po zakończeniu rozgrywek podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi sukcesu drużyny, własnej przyszłości oraz europejskich ambicji klubu.

Pomocnik Górnika został zapytany o to, co jego zdaniem było największym kluczem do sukcesu w sezonie 2025/2026. Czech nie miał wątpliwości, że najważniejsza była konsekwencja oraz charakter całego zespołu. – Myślę, że najwięcej zdecydowało to, że podążaliśmy od meczu do meczu. Do każdego spotkania przygotowywaliśmy się konkretnie pod rywala. No i przede wszystkim drużyna. Naprawdę wszyscy w szatni mają bardzo dobry charakter i myślę, że to, co osiągnęliśmy, jest właśnie dzięki temu, jaką jesteśmy drużyną – usłyszał Goal.pl od piłkarza ekipy z Zabrza.

Jednym z najgorętszych tematów wokół Górnika pozostaje przyszłość czeskiego pomocnika. W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiały się informacje sugerujące możliwe odejście zawodnika po znakomitym sezonie.

– Jestem teraz umówiony na rozmowę z moimi agentami. Umówiliśmy się, że dopiero po tym ostatnim, bardzo ważnym meczu usiądziemy i porozmawiamy, co jest możliwe, a co nie. Na ten moment muszę powiedzieć, że nic nie wiem – zaznaczył Hellebrand.

Patrik Hellebrand szczerze o swojej przyszłości

Czech został również zapytany o doniesienia dotyczące ewentualnego zielonego światła na odejście z klubu. Pomocnik nie chciał jednak zdradzać szczegółów i podkreślił, że wszystkie rozmowy zostały odłożone na później.

– Moi agenci mają mi dopiero wszystko powiedzieć, jak to wygląda. Rozmawialiśmy tylko o tym, że spotkamy się w kolejnym tygodniu i nic więcej. Chcieliśmy wszystko podporządkować spotkaniu z Radomiakiem i walce o drugie miejsce. To było najważniejsze – tłumaczył Hellebrand.

Wicemistrzowie Polski już wkrótce rozpoczną rywalizację w europejskich pucharach. Zawodnik nie ukrywa, że perspektywa gry w eliminacjach Ligi Mistrzów jest dla niego bardzo kusząca. Chociaż jednocześnie pozostawia sobie otwartą furtkę na ewentualną zmianę otoczenia.

– Zawsze mówiłem, że jestem szczęśliwy w Górniku. Czuję się tu jak w domu. Wiadomo jednak, jakie jest życie. Czasami przychodzi coś takiego, że po prostu nie możesz powiedzieć „nie” – powiedział wprost Hellebrand.

W rozmowie pojawił się także temat prywatny. Piłkarz został zapytany o to, czy rozmawia już z partnerką o potencjalnej zmianie klubu i przyszłości poza Zabrzem. – Myślę, że ona w ogóle nie czyta tego, co się pisze. Ja też z nią o tym nie rozmawiałem – mówił z uśmiechem pomocnik 14-krotnego mistrza Polski.

Europejskie puchary wielką szansą dla klubu

Hellebrand odniósł się również do potencjału Górnika przed kolejnym sezonem. Zdaniem zawodnika zespół cały czas się rozwija i może jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność zarówno w lidze, jak i na europejskiej scenie.

– Czuję, że jesteśmy coraz mocniejszą drużyną. Czuję też, że możemy osiągnąć coś naprawdę fajnego. Musimy jednak koncentrować się zawsze na najbliższym meczu. Zobaczymy, na kogo trafimy w eliminacjach europejskich pucharów i zrobimy wszystko, żeby awansować do fazy zasadniczej – przekonywał piłkarz.

Nowa era w Górniku dzięki Podolskiemu

Na koniec pomocnik został zapytany o nowego właściciela klubu, którym został Lukas Podolski. Hellebrand nie ukrywał, że obecność byłego reprezentanta Niemiec daje klubowi ogromny impuls.

– On jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem. Kocha ten klub i jestem bardzo szczęśliwy, że udało mu się zrealizować marzenie. To wielki człowiek i pomoże klubowi najlepiej, jak potrafi – podkreślił 27-latek.

Hellebrand trafił do zespołu z Zabrza w lipcu 2024 roku. Rozegrał w Górniku łącznie 72 mecze, notując w nich sześć trafień i dwie asysty. Ostatnio w medialnych spekulacjach pojawiły się wieści, że piłkarzem interesuje się turecki Bursaspor.