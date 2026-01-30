GKS Katowice rozpoczął granie w ramach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy, mierząc się z Zagłębiem Lubin. Na pierwszego ligowego gola w tym starciu nie trzeba było długo czekać.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Bartosz Nowak błysnął w spotkaniu z Zagłębiem Lubin

GKS Katowice przystępował do batalii z Zagłębiem Lubin, chcąc wykonać krok w kierunku odskoczenia od strefy spadkowej. Zadanie nie było jednak łatwe. Na drodze ekipy Rafała Góraka stanęli Miedziowi, mający osiem oczek przewagi nad Katowiczanami przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Goście jednak zaczęli mecz z dużą ochotą szybkiego zdobycia bramki. Efekty przyszły błyskawicznie. Już w drugiej minucie spotkania bramkę zdobył Bartosz Nowak, który udowodnił, że zasłużenie otrzymał nagrodę Ligowca Roku 2025 w plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna”. Doświadczony pomocnik wykorzystał podanie od Borjy Galana i celnym strzałem zmusił do kapitulacji golkipera rywali.

NOWAAAAAK! GKS prowadzi, zaledwie 63 sekundy czekaliśmy na pierwszego wiosennego gola w @_Ekstraklasa_! 🤩



📺 Mecz trwa w CANAL+: https://t.co/ggj8f4RI2h pic.twitter.com/DrSXFChPjC — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) January 30, 2026

32-letni zawodnik trafił do GieKSy w lipcu 2024 roku z Rakowa Częstochowa. Aktualny kontrakt Nowaka z klubem z Katowic obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Z kolei rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 350 tysięcy euro.

Ofensywny zawodnik w tej kampanii wystąpił jak na razie w 21 spotkaniach. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył siedem asyst. GieKSa pierwsze spotkanie w roli gospodarza na Katowice Arenie w 2026 roku rozegra natomiast już 8 lutego. Zmierzy się wówczas z Widzewem Łódź. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 17:30.