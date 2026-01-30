Bartosz Nowak błysnął w spotkaniu z Zagłębiem Lubin
GKS Katowice przystępował do batalii z Zagłębiem Lubin, chcąc wykonać krok w kierunku odskoczenia od strefy spadkowej. Zadanie nie było jednak łatwe. Na drodze ekipy Rafała Góraka stanęli Miedziowi, mający osiem oczek przewagi nad Katowiczanami przed pierwszym gwizdkiem sędziego.
Goście jednak zaczęli mecz z dużą ochotą szybkiego zdobycia bramki. Efekty przyszły błyskawicznie. Już w drugiej minucie spotkania bramkę zdobył Bartosz Nowak, który udowodnił, że zasłużenie otrzymał nagrodę Ligowca Roku 2025 w plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna”. Doświadczony pomocnik wykorzystał podanie od Borjy Galana i celnym strzałem zmusił do kapitulacji golkipera rywali.
32-letni zawodnik trafił do GieKSy w lipcu 2024 roku z Rakowa Częstochowa. Aktualny kontrakt Nowaka z klubem z Katowic obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Z kolei rynkowa wartość piłkarza kształtuje się na poziomie 350 tysięcy euro.
Ofensywny zawodnik w tej kampanii wystąpił jak na razie w 21 spotkaniach. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył siedem asyst. GieKSa pierwsze spotkanie w roli gospodarza na Katowice Arenie w 2026 roku rozegra natomiast już 8 lutego. Zmierzy się wówczas z Widzewem Łódź. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 17:30.