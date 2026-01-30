Stabilność finansowa i wsparcie miasta. Prezes GieKSy o planach na 2026 rok

GKS Katowice aktualnie musi się koncentrować na grze o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. W rozmowie z serwisem GieKSa.pl wprost o celu drużyny wypowiedział się prezes klubu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Prezes GKS Katowice – Sławomir Witek

Sławomir Witek jasno postawił sprawę

GKS Katowice do drugiej części sezonu przystąpił z bilansem 20 punktów na koncie. Taki stan rzeczy sprawia, że Trójkolorowi na dzisiaj są zaangażowani w walkę o ligowy byt. Przed wznowieniem rozgrywek ciekawymi przemyśleniami podzielił się sternik śląskiej ekipy.

– Też byśmy chcieli zdobywać tylko mistrzostwa, ale z drugiej strony sport byłby wtedy nudny, musi być dawka emocji. Oczywiście cieszę się, że walczymy o najwyższe miejsca w kilku sekcjach: piłkarze, piłkarki, hokeiści, siatkarze, a także bilardziści i szachiści – to jest naszym celem. Mamy stworzyć warunki do tego, żeby sportowcy mogli osiągać swoje sufity i to właśnie robimy. Jesteśmy klubem stabilnym, z dobrą infrastrukturą, płynnością finansową, nie narzekamy na nic, co mogłoby przeszkadzać w procesie treningowym i szkoleniowym. Mając takie warunki i osoby w sztabach dobierające zawodników pod sukces, możemy być w miarę pewni dobrych miejsc – mówił prezes Sławomir Witek w rozmowie z Piotrem Saternusem z GieKSa.pl.

Sternik klubu z Katowic wypowiedział się również na temat stabilnej sytuacji klubu. GKS według informacji „Dziennika Zachodniego” może w 2026 roku liczyć na wsparcie w wysokości blisko 14 milionów złotych ze strony Miasta Katowice, które jest właścicielem klubu.

– Cieszę się, że w tych czasach większościowym właścicielem jest miasto, bo odczuwamy jego wyraźną opiekę i stabilizację. Ta stabilizacja pomaga w rozmowach ze sponsorami, a także są rozmowy o znalezieniu w przyszłości udziałowca. Lepszą sytuacją dla nas jest, jeśli możemy poddać się każdemu audytowi i wykazać, że nie mamy żadnych zaległości i jesteśmy stabilni finansowo. Sponsorzy wtedy wykazują większą chęć przyjścia do klubu niż w momencie, gdy przyszłość nie jest tak pewna – zaznaczył Witek.

GKS swoje pierwsze spotkanie w roli gospodarza w 2026 roku rozegra 8 lutego. Zmierzy się wówczas z Widzewem Łódź o godzinie 17:30.