GKS Katowice potwierdza. Ważny piłkarz z nową umową

GKS Katowice potwierdził właśnie, że Borja Galan przedłużył swoją umowę z klubem do końca czerwca 2028 roku. Hiszpan to jeden z podstawowych zawodników ofensywy Katowiczan.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Ważny piłkarz zostaje na dłużej

GKS Katowice w tym sezonie będzie walczył o utrzymanie najpewniej do samego końca. Oczywiście podopieczni Rafała Góraka nie są skazani na porażkę w tej walce, ale nie są też jej największym faworytem. To przede wszystkim ze względu na fakt, że do tej pory w zimowym okienku transferowym nie wykonali jednego z podstawowych ruchów, a więc sprowadzenia nowego defensora. Jeśli to się uda, z pewnością wzrosną także szanse na utrzymanie elity.

Niemniej są także inne ruchy, które wykonują władze klubu z Górnego Śląska. Jednym z nich jest zabezpieczanie się poprzez przedłużenie kontraktu z bardzo ważnym ofensywnym graczem. Umowę do końca czerwca 2028 roku podpisał bowiem Borja Galan. To ważny ruch, bowiem pokazuje, że nadal Katowiczanie chcą kontynuować tę współpracę rozpoczętą jeszcze w lipcu 2024 roku. Jednocześnie Hiszpan będzie miał teraz większą konkurencję – wcześniej do klubu dołączył m.in. Mateusz Wdowiak.

Borja Galan w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 20 spotkań i zdobył w nich jednego gola oraz zanotował dwie asysty. 32-letni piłkarz łącznie dla ekipy Rafała Góraka ma 55 występów, co ciekawe, jest to najwięcej spośród wszystkich klubów w jego karierze. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 300 tysięcy euro.

