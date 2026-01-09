GKS Katowice wzmocnił ofensywę. Transfer bezgotówkowy

GKS Katowice ogłosił transfer nowego piłkarza. Do drużyny dołączył Mateusz Wdowiak, który tym samym opuścił Zagłębie Lubin. Podpisał umowę do czerwca 2027 roku.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mateusz Wdowiak

Zagłębie straciło piłkarza na rzecz GKS-u Katowice

GKS Katowice w pierwszej rundzie uzbierał 20 punktów i zimuje w strefie spadkowej Ekstraklasy. Tabela jest bardzo płaska, więc wydostanie się z niej to nie będzie problem, o ile wiosną uda się osiągać lepsze wyniki. Do tej pory „Gieksa” wygrała sześć z siedemnastu rozegranych spotkań w lidze.

Władze klubu uznały, że kadra nie jest wystarczająco silna, dlatego potrzebne jej są wzmocnienia. W piątek ogłoszono transfer Mateusza Wdowiaka, który tym samym opuścił Zagłębie Lubin. Z Miedziowymi rozstał się po rozwiązaniu kontraktu, dlatego do nowej drużyny dołączył w ramach transakcji bezgotówkowej.

Wdowiak podpisał umowę ważną do połowy 2027 roku. Liczy, że będzie miał dobre notowania w ekipie Rafała Góraka i poprawi mizerny bilans z rundy jesiennej.

Wdowiak w tym sezonie uzbierał 12 występów we wszystkich rozgrywkach, ale tylko trzy razy grał od pierwszej minuty. GKS Katowice sięga po doświadczonego ligowca – 29-latek w Ekstraklasie rozegrał w sumie 273 mecze. Oprócz Zagłębia Lubin, reprezentował też barwy Rakowa Częstochowa, Sandecji Nowy Sącz oraz Cracovii.

Skrzydłowy może się też pochwalić sukcesami drużynowymi. Ma na koncie aż trzy triumfy w Pucharze Polski – dwukrotnie w barwach Rakowa, a raz z Cracovią. Wspólnie z Miedziowymi zdobywał także mistrzostwo Polski w sezonie 2022/2023.