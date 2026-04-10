Frederiksen wprost o przyszłości w Lechu Poznań. Jasne stanowisko

Niels Frederiksen z doniesień mediów nie będzie w przyszłym sezonie trenerem Lecha Poznań. Do plotek odniósł się sam zainteresowany. Cytowany przez TVP Sport, zasugerował, że są obecnie ważniejsze sprawy niż jego wygasająca umowa.

Frederiksen nie skupia się na wygasającym kontrakcie

Lech Poznań w poprzednim sezonie zdobył mistrzostwo Polski. W tym roku ma bardzo dużą szansę, aby obronić tytuł i powtórzyć sukces. Tym bardziej dziwić mogą doniesienia mediów o tym, że Niels Frederiksen po sezonie rozstanie się z klubem. Co prawda, jego kontrakt wygasa w czerwcu, ale jak informował sam klub, decyzja nie została jeszcze podjęta.

Do spekulacji odniósł się sam Frederiksen podczas konferencji prasowej. Cytowany przez TVP Sport, odpowiedział, że nie podjął jeszcze decyzji. Ponadto zasugerował, że to nie jest właściwy moment, ponieważ ma ważniejsze sprawy na głowie.

– Nie chcę teraz skupiać się na moim kontrakcie, bo mamy ważniejsze sprawy na głowie. Wiem, że pojawiły się różne plotki, ale nie warto brać ich zbyt serio. Większość z nich nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Podpisanie nowej umowy zawsze zależy od dwóch stron. Klub musi podjąć decyzję, ale ja również. Mój kontrakt wygasa z końcem czerwca i na ten moment żadnej decyzji nie podjąłem – mówił Frederiksen.

Frederiksen pracuje w Lechu Poznań od lipca 2024 roku. Do tej pory prowadził zespół w 82 meczach. Jego bilans to 45 zwycięstw, 15 remisów i 22 porażki. Średnio zdobywa 1,83 punktu na mecz. W najbliższych tygodniach Kolejorz zmierzy się z GKS-em Katowice, Pogonią Szczecin i Legią Warszawa.