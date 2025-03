Feio skomentował powrót Żewłakowa do Legii Warszawa

Legia Warszawa zdecydowała się na zmiany w pionie sportowym, a nowym dyrektorem został Michał Żewłakow. Trener Goncalo Feio pozytywnie odniósł się do tej decyzji stołecznego klubu.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio pozytywnie wypowiedział się na temat Żewłakowa

Legia Warszawa oficjalnie potwierdziła, że Michał Żewłakow ponownie objął stanowisko dyrektora sportowego klubu. Były reprezentant Polski zastąpi Jacka Zielińskiego, który od teraz pełni funkcję doradcy zarządu.

Żewłakow związany był już z Legią w latach 2013–2017, najpierw jako szef skautingu, a następnie właśnie jako dyrektor sportowy. To za jego kadencji warszawski klub osiągnął ostatni znaczący sukces w europejskich pucharach, awansując do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wówczas do drużyny sprowadzono m.in. Vadisa Odjidję-Ofoe, Nemanję Nikolicia czy Michała Pazdana.

– Cieszę się. W naszych rękach jest ten sezon, ale zawsze jest coś dalej i to czas najwyższy, żeby z tym działać. Byłem w klubie, gdy Michał był tu dyrektorem. Jest to kierunek, a każdy projekt musi mieć kierunek. Nasza współpraca? Będzie dobra, dziś już dzwonił – przyznał Feio cytowany przez Samuela Szczygielskiego z “Meczyki.pl”.

Zobacz również: Ten transfer Legii to jest dramat (WIDEO)

Przed Żewłakowem stoi trudne zadanie. Legia przeżywa trudny sezon, zajmuje dopiero piąte miejsce w Ekstraklasie, a do lidera traci już 12 punktów. Nowy dyrektor sportowy ma pomóc w przebudowie zespołu.

W piątek Legia Warszawa wraca do ligowego grania po przerwie reprezentacyjnej. Rywalem zespołu Goncalo Feio będzie Pogoń Szczecin. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:30.