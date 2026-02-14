Feio powiedział wprost o czerwonej kartce. Apel do arbitrów

08:20, 14. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Goncalo Feio dostał czerwoną kartkę w meczu Radomiak Radom - Korona Kielce. Na konferencji prasowej cytowany przez Weszło, zaapelował do arbitrów w Ekstraklasie. Portugalczyk twierdzi, że tym razem nie zasłużył na karę w postaci kartki.

Goncalo Feio
Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio zaapelował do sędziów: chciałbym, żebyście byli sprawiedliwi

Radomiak Radom przegrał z Koroną Kielce (0:2) w 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dla zespołu Goncalo Feio było to drugie spotkanie w rundzie wiosennej, którego nie wygrali. Tydzień wcześniej zremisowali z Rakowem Częstochowa (0:0). Tym razem przez większą część meczu musieli radzić sobie bez trenera przy linii bocznej. Portugalczyk zobaczył czerwoną kartkę w 34. minucie.

Na konferencji prasowej Feio wytłumaczył, jak wyglądała cała sytuacja z jego perspektywy. Jest zdania, że nie zasłużył na taką karą, ponieważ nie zrobił nic złego. Jednocześnie zaapelował do arbitrów, aby nie wracali do jego łatki z wcześniejszego pobytu w Polsce.

Kiedyś byłem nerwowy, gestykulowałem i dostawałem kartki. Dzisiaj nie było po mnie widać nerwów. Sędzia techniczny twierdzi, że coś powiedziałem i za to dostałem kartkę. Chciałbym, żebyście byli sprawiedliwi, nie wracali do mojej łatki. Nie było momentu, że nad sobą nie panowałem. Starałem się robić, co mogłem, żeby pomóc drużynie – powiedział Goncalo Feio, cytowany przez Weszło.

Nikomu nie jest bardziej przykro niż mnie, że zostałem tak potraktowany jako trener, człowiek. Były momenty, gdy na to zasługiwałem, teraz na to nie zasługuję – dodał.

Feio i spółka po 20. kolejkach mają na swoim koncie 27 punktów. Na ten moment zajmują 9. miejsce w tabeli, ale mają także o jeden mecz rozegrany mniej niż inni. Zaległe spotkanie z Arką Gdynia odbędzie się dopiero 5 marca.

