Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia przygotowuje się do nowego sezonu. Rozegra dwa sparingi

Legia Warszawa w najbliższy poniedziałek (23 czerwca) rozpocznie zgrupowanie w Austrii. Obóz przygotowawczy stołecznego klubu potrwa 10 dni i w tym czasie ekipa Wojskowych chce jak najlepiej przygotować się do rywalizacji w eliminacjach do Ligi Europy oraz złapać formę na start nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Przypomnijmy, że stołeczna drużyna zmierzy się z Aktobe FK w ramach kwalifikacji do europejskich pucharów, a jej pierwszym rywalem na ligowych boiskach będzie Piast Gliwice.

Edward Iordanescu – który kilka dni temu został przedstawiony jako nowy szkoleniowiec Legii Warszawa – podał już kadrę na zbliżające się wielkimi krokami zgrupowanie. Co ciekawe, na liście nie brakuje dwóch napastników – Migouela Alfareli czy Jeana-Pierre’a Nsame’a – którzy jeszcze niedawno byli na wylocie z polskiego zespołu. Rumuński trener nie miał jednak wielkiego wyboru, ponieważ klub ze stolicy dotychczas nie dokonał żadnego transferu w tegorocznym letnim okienku.

W najbliższym czasie drużyna Wojskowych rozegra dwa sparingi. Podopieczni Edwarda Iordanescu podejmą Łudogorec Razgrad (25 czerwca) oraz FK Jablonec (30 czerwca).

Kadra Legii Warszawa na zgrupowanie w Austrii

Claude Goncalves, Maximillian Oyedele, Rafał Augustyniak, Kacper Chodyna, Wahan Biczachczjan, Ryoya Morishita, Wojciech Urbański, Bartosz Kapustka, Juergen Elitim, Pascal Mozie, Jakub Żewłakow. Napastnicy: Marc Gual, Illia Shkuryn, Migouel Alfarela, Jean-Pierre Nsame.